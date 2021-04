«Сьледчы сказаў, што маглі забіць». Пагаварылі з мастаком-акцыяністам Кузьмічом, які хацеў пранікнуць у палац Макрона

Источник материала: Свабода

У інтэрвію «Свабодзе» мастак расказаў, як праходзіў пэрформанс і які яго сэнс.

Я прыйшоў туды, каб паказаць мастацтва. Бо я яго там ня бачу. Я бачу нейкія галерэі сучаснага мастацтва, усё вельмі вылізана, але мастацтва там няма. Здавалася б, Францыя. Але цяпер мы назіраем там сытуацыю, калі прымаюцца розныя законы, мэта якіх не свабода людзей, а закручваньне гаек. Я ўбачыў сытуацыю, якая чымсьці нагадвае беларускую і вырашыў сумясьціць кантэксты.

У мяне спэцыфічнае мастацтва і я імкнуся дэманстраваць мастацтва ў тых месцах, у якіх яно забароненае. Там, дзе вельмі жорсткі рэглямэнт, або дзе недапушчальнае вольнае мастацкае ці палітычнае выказваньне. Жывучы ў Парыжы, я знайшоў найбольш адпаведнае для сябе месца, дзе мне захацелася выказаць сваю ідэю.

Мая акцыя называлася «Імітацыя». Пралёг я ўжо запосьціў у сваім ютуб-канале, хутка зьявіцца фота і відэа акцыі, бо матэрыялы пакуль знаходзяцца ў паліцыі.

З сабою ў мяне быў фэйкавы «кактэйль Молатава», які выглядаў як сапраўдны. Паліцыя і спэцслужбы, якія там знаходзіліся, падумалі, што я сапраўдны тэрарыст і выбягаю з сапраўднай зброяй. Але гэта была імітацыя, ілюстрацыя сучаснага пратэсту і рэвалюцыі, якая ў прынцыпе немагчымая ў нашых рэаліях. Мне здаецца, што час вялікіх рэвалюцый, такія як француская ці ў царскай Расеі, яны ўжо скончыліся. А цяпер мы маем справу зь імітацыяй гэтага працэсу. Штогод адбываюцца розныя падзеі такога кшталту, але яны нічога па-сутнасьці не мяняюць. Таму я прыйшоў паказаць абсурднасьць тых мэтадаў, каторымі цяпер спрабуюць вырашаць праблемы свабоды слова, розных свабодаў чалавека. Я паказаў праз пацыфісцкі лёзунг, што гэта немагчыма, немагчыма дамагчыся свабоды.

Паліцыя ня ведала, што гэта імітацыя «кактэйля». Я рабіў усё, як тэрарыст. Уся падрыхтоўка да гэтай акцыі ішла як чыстай вады тэрарызм. Была небясьпека і я гэта разумеў. Пракурор і сьледчы, якія потым са мною працавалі, рабілі на гэта націск, што цябе маглі забіць, што паліцэйскі, які цябе забіў бы, атрымаў бы псыхалягічную траўму. Я ім адказаў, што я разумею, але маё мастацтва па-за маральлю, па-за цэнзурай і па-за ідэалёгіяй. Але маё мастацтва мае негвалтоўны характар. Я не прычыніў нікому ніякай шкоды. Я разьбіў гэтую бутэльку, там унутры было малако. Быў фіціль, які пра прасякнуў бэнзінам і пры дапамозе запальнічкі я пасьпеў яго запаліць. Апрануты я быў у белую сукенку, як жанчыны з нашых маршаў. Я паказаў сымбаль «беларускай рэвалюцыі», якая ня стала сапраўднай рэвалюцыя. Таму і акцыя называецца імітацыяй.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);