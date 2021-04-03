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Спам-рассылка: пользователям "Голоса" предлагают самим прийти в милицию

03.04.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Телеграме очередной спам: на этот раз белорусов, якобы проголосовавших на платформе “Голос”, призывают обращаться в милицию самостоятельно!


"Вам надлежит прибыть в ближайший отдел внутренних дел для дачи пояснений"


“Если Вы получили это сообщение, значит, номер Вашего телефона опубликован “Голосом” и Вам надлежит прибыть в ближайший отдел внутренних дел для дачи пояснений об обстоятельствах вовлечение в антиобщественную деятельность, сопряжённую с экстремизмом и терроризмом”, — утверждается в сообщении.

Ранее платформа "Голос" опровергла, передает Еврорадио, что произошла утечка данных пользователей. Ранее в интернете начали распространять базу якобы с их номерами. "Голос" называет происшествие очередной попыткой дискредитации.
 
 
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В Телеграме очередной спам: на этот раз белорусов, якобы проголосовавших на платформе “Голос”, призывают обращаться в милицию самостоятельно!
 
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