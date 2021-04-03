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Спам-рассылка: пользователям "Голоса" предлагают самим прийти в милицию
Источник материала: Партизан
В Телеграме очередной спам: на этот раз белорусов, якобы проголосовавших на платформе “Голос”, призывают обращаться в милицию самостоятельно!
"Вам надлежит прибыть в ближайший отдел внутренних дел для дачи пояснений"
“Если Вы получили это сообщение, значит, номер Вашего телефона опубликован “Голосом” и Вам надлежит прибыть в ближайший отдел внутренних дел для дачи пояснений об обстоятельствах вовлечение в антиобщественную деятельность, сопряжённую с экстремизмом и терроризмом”, — утверждается в сообщении.
Ранее платформа "Голос" опровергла,
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В Телеграме очередной спам: на этот раз белорусов, якобы проголосовавших на платформе “Голос”, призывают обращаться в милицию самостоятельно!
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