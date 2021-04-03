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Максим Знак в СИЗО создал команду “Что? Где? Когда?”

03.04.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Максим Знак создал команду “Что? Где? Когда?” в СИЗО на улице Володарского и просит присылать ему вопросы для тренировок.



Максим Знак / Еврорадио

Об этом сообщила поэтесса и переводчик Мария Мартысевич, передает Еврорадио, которая ведет переписку с политзаключённым.

“Большая часть моей сегодняшней переписки с Максимом Знаком основана на интеллектуальных играх. Он создал команду из своих соседей за решеткой, и мы присылаем ему вопросы. В феврале я составила и отправила тематический пакет “Флаги”. 4 марта Максим написал мне отчет о турнире “на хате”, —  пишет Мартысевич.

Вопросы по игре можно отправлять по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, Володарского, 2.

Члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали 9 сентября. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.
 
Теги: Минск
 
 
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Максим Знак создал команду “Что? Где? Когда?” в СИЗО на улице Володарского и просит присылать ему вопросы для тренировок.
 
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