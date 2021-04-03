Максим Знак в СИЗО создал команду “Что? Где? Когда?”









Максим Знак / Еврорадио





передает Еврорадио, которая ведет переписку с политзаключённым. Об этом сообщила поэтесса и переводчик Мария Мартысевич,Еврорадио, которая ведет переписку с политзаключённым.





“Большая часть моей сегодняшней переписки с Максимом Знаком основана на интеллектуальных играх. Он создал команду из своих соседей за решеткой, и мы присылаем ему вопросы. В феврале я составила и отправила тематический пакет “Флаги”. 4 марта Максим написал мне отчет о турнире “на хате”, — пишет Мартысевич.





Вопросы по игре можно отправлять по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск , Володарского, 2.





Члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали 9 сентября. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.