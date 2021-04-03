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Виталий Жуковский: видно, что "сборники" переживали после матча с бельгийцами. Сегодня на поле это сказывалось

03.04.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский прокомментировал победу над "Гомелем" (3:2) в матче 3-го тура высшей лиги.




Нам противостоял серьезный соперник. Меня их игра впечатлила. Рад, что добились трудной победы. Для меня она примечательна. Помню атмосферу "Городского" двадцатилетней давности...

С чем связаны три замены в перерыве?

У нас есть план на игру. Есть моменты, которые видим у соперника. С учетом всего этого сделали три замены.

Как настроение у сборников?

Не скажу, что фантастическое. Видно, что они переживали. Сегодня на поле это сказывалось, — отметил Жуковский в эфире "Беларусь 5".
 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский прокомментировал победу над "Гомелем" (3:2) в матче 3-го тура высшей лиги.
 
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