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Валерий Карбалевич: Сгорел хлев, гори и хата

03.04.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каждый новый шаг — это санкции самим себе.

Валерий Карбалевич: Сгорел хлев, гори и хата
«Следственный комитет завел уголовные дела в отношении известной спортсменки, руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александры Герасимени и исполнительного директора Фонда Александра Опейкина, — пишет в своем тг-канале Валерий Карбалевич.

— Напомню, что Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) за преследование белорусскими властями спортсменов и спортивных организаций по политическим причинам. И вопрос возник именно по инициативе в том числе и БФСС. НОК всячески опровергал эти подозрения. Недавно новый президент НОК Виктор Лукашенко после переговоров с МОК радостно сообщил, что достигнут компромисс, белорусские спортсмены не исключены из олимпийского движения, они будут выступать на Олимпиаде в Токио под своим флагом.
 
И вот на тебе. Начинается открытое уголовное преследование руководства БФСС, причем, по явно «политической статье»: распространение лживых сведений о ходе и результатах избирательной кампании и др. Какая может быть реакция МОК?

Кажется, что сейчас белорусское руководство действует по принципу «сгорел хлев, гори и хата». Каждый новый шаг — это санкции самим себе. Пускай и спорт погибает, вслед за суверенитетом, экономикой и внешней политикой».
 
 
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