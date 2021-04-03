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В Минске произошло ДТП с участием милицейского автомобиля

03.04.2021 19:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в районе перекрестка улиц Матусевича и Колесникова произошло ДТП. Судя по фото и словам очевидцев, по всей видимости, с участием милицейского автомобиля. Фотографии ДТП прислали читатели.


Очевидцы сообщают, что милицейский автомобиль оказался на полосе встречного движения, одним колесом он стоял на бордюре. На месте была замечена машина ГАИ, медики не наблюдались. Судя по всему, никто не пострадал.



Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в районе перекрестка улиц Матусевича и Колесникова произошло ДТП. По всей видимости, с участием милицейского автомобиля. Фотографии ДТП прислали...
 
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