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В Минске произошло ДТП с участием милицейского автомобиля
Источник материала: Tut.by
В Минске в районе перекрестка улиц Матусевича и Колесникова произошло ДТП. Судя по фото и словам очевидцев, по всей видимости, с участием милицейского автомобиля. Фотографии ДТП прислали читатели.
Очевидцы сообщают, что милицейский автомобиль оказался на полосе встречного движения, одним колесом он стоял на бордюре. На месте была замечена машина ГАИ, медики не наблюдались. Судя по всему, никто не пострадал.
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В Минске в районе перекрестка улиц Матусевича и Колесникова произошло ДТП. По всей видимости, с участием милицейского автомобиля. Фотографии ДТП прислали...
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