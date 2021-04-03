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Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО
03.04.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
01:30 "Незнайка на луне": можно ли вывести вкусные, полезные и большие растения
04:20 Самые пушистые и добрые волки стали собаками: с чего начиналась селекция
06:20 От визуального отбора до замены генов. На что способна современная генетика
11:00 Вес плода обратно пропорционален устойчивости к болезням? Можно ли создать идеальное растение?
14:00 "Говорить "я за ГМО" или "я против ГМО" может только несерьезный человек". В чём всё-таки подвох?
19:00 Можно ли специально создать вредные растения?
22:00 А "оружие" против сорняков?
24:00 Возможно ли восстановить исчезнувшие растения?
26:30 У растений тоже поднимается температура: могут ли они на нас реагировать?
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Квадратные арбузы, гибрид картофеля с помидором и даже гибрид человека с растением. На что способна современная селекция? Можно ли создать "идеальное" растение ―...
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