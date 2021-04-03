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Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО

03.04.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО
Можно вывести любое растение, на которое хватит фантазии? А создать сорняк специально? Могут ли растения, подобно людям и животным реагировать на внешние раздражители и вести себя разумно? И о чем мечтают все современные биологи? Отвечает доктор биологических наук, профессор генетики и селекции растений Алишер Тураев:

01:30 "Незнайка на луне": можно ли вывести вкусные, полезные и большие растения

04:20 Самые пушистые и добрые волки стали собаками: с чего начиналась селекция

06:20 От визуального отбора до замены генов. На что способна современная генетика

11:00 Вес плода обратно пропорционален устойчивости к болезням? Можно ли создать идеальное растение?

14:00 "Говорить "я за ГМО" или "я против ГМО" может только несерьезный человек". В чём всё-таки подвох?

19:00 Можно ли специально создать вредные растения?

22:00 А "оружие" против сорняков?

24:00 Возможно ли восстановить исчезнувшие растения?

26:30 У растений тоже поднимается температура: могут ли они на нас реагировать?

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Квадратные арбузы, гибрид картофеля с помидором и даже гибрид человека с растением. На что способна современная селекция? Можно ли создать "идеальное" растение ―...
 
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