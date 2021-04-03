Россия зазывает белорусов в свои вузы

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сообщается в Telegram-канале министерства. Об этом в пятницув Telegram-канале министерства.





"Министерство науки и высшего образования РФ упростило поступление в высшие учебные заведения для абитуриентов из Республики Беларусь. Российским вузам рекомендовано при внесении изменений в правила приема предусмотреть зачет результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно. Также при необходимости возможно проведение собеседования с абитуриентом", - говорится в сообщении.





Уточняется, что министерство направило в российские вузы соответствующее письмо, сообщает ТАСС.





ЦТ проводится в Беларуси для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения, в отличие от ЕГЭ тестирование не является выпускным экзаменом в школах, поясняется в сообщении.





В 2021-2022 учебном году для граждан Беларуси в пределах квоты правительства РФ выделено 700 мест, что почти в два раза превышает количество мест, выделенных на 2020-2021 учебный год.





Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки, что приемная кампания в российских вузах в 2021 году должна начаться не позднее 20 июня.