Совмин изменил положение о зарплатах для топ-менеджеров









пишет Office Life, что зарплата состоит из оклада, надбавки, премии, бонусов и вознаграждений по итогам финансово-хозяйственной деятельности. И это относится только к госкомпаниями и тем, где госдоля превышает 50%. Решено,Office Life, что зарплата состоит из оклада, надбавки, премии, бонусов и вознаграждений по итогам финансово-хозяйственной деятельности. И это относится только к госкомпаниями и тем, где госдоля превышает 50%.





Если госпредприятие находится в процессе банкротства, санации, то руководителя могут оставить без премии, бонусов и т. п. Новый порядок действует с 1 апреля 2021 года.