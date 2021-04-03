Минздрав обновил перечень стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция









пишет Sputnik, в которых регистрируются случаи COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава. В Беларуси актуализирован перечень стран,Sputnik, в которых регистрируются случаи COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.





С 5 апреля из списка "красной зоны" исключаются Израиль, Португалия и Доминиканская Республика. Теперь по приезду из этих стран белорусам не нужно будет обязательно самоизолироваться на 10 дней.





Правда, в список добавили одну страну, которая ранее была исключена из него – Норвегия. Всего в перечне Минздрава находится 143 государства, с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.





"Путешествую без COVID-19"





С помощью приложения "Путешествую без COVID-19" можно находить лаборатории для сдачи анализов на COVID-19, расположенные рядом с пользователем. Записаться на процедуру можно будет также через приложение – онлайн.





После того, как человек сдаст ПЦР-тест, его результат появится в приложении в виде QR-кода, который нужно будет предъявить в аэропорту. Приложение будет полезно тем, кто перемещается между странами ЕАЭС.











