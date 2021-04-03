В ГТК рассказали, зачем в минском аэропорту просят декларировать суммы даже до 10 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

«Летела в Варшаву из Минска. При себе было чуть больше 2 тысяч долларов. Сотрудники таможни попросили предъявить их и пересчитать. Дальше деньги предложили задекларировать. Но по закону ведь суммы до 10 тысяч долларов декларировать не нужно?», - рассказывает Елена, которая за последний год не первый раз уже попадает в такую ситуацию. ГТК пояснили, для чего это делается и может ли человек отказаться декларировать деньги.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В редакцию обратилась Елена, которая часто летает в Польшу. У девушки появился вопрос по поводу законности действий таможенной службы минского аэропорта.

— Летела в Варшаву. При прохождении таможенного контроля работники таможни очень навязчиво интересовались, сколько именно наличности я с собой везу. Я ответила, что не больше 10 тысяч долларов. Однако меня попросили конкретизировать. Людей, у которых была при себе одна-две тысячи долларов, пропускали без проблем. Но у меня было немного больше. Попросили предъявить и пересчитать. Дальше деньги предложили задекларировать. Либо самостоятельно и быстро, либо сотрудники таможни будут проводить осмотр вещей, который займет гораздо больше времени, чем заполнение декларации. Если все-таки отказываешься декларировать, составляется акт с описью всего багажа, включая деньги. Потом этот акт просят подписать, мол, это для их внутренней отчетности, — рассказывает Елена.

Девушка говорит, что при этом, когда осматривают багаж человека, у которого нет крупной суммы денег, его отпускают без всяких актов.

— Я довольно часто летаю в Варшаву и обратно, ситуация повторяется из раза в раз. И не только у меня, но и у других пассажиров. Это вообще нормально? Ведь в законе четко прописано, что сумму меньше 10 тысяч долларов в эквиваленте декларировать не нужно. Тогда почему по факту просят декларировать даже 3 тысячи? Или эти декларации потом куда-то передают, к примеру, в налоговую? — задается она вопросом.

С этими вопросами девушка обратилась на прямую телефонную линию, которую проводил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Александр Валиев.

— Он сказал, что у таможенной службы есть определенные основания для усиления контроля за перемещением валюты через границу. И то, что я летаю именно в Варшаву, здесь совершенно ни при чем.

«Таможенные декларации никуда не передаются. Это только для таможенной службы, чтобы бороться с отмыванием денег, легализацией доходов, полученных незаконным путем. Тематика борьбы с „прачечными“ достаточно актуальна и в Евросоюзе, и в Азиатском регионе. Таможенные организации активно рассматривают вопрос, каким образом активнее в этом направлении работать», — пояснили девушке в ГТК.

— Также мне сказали, что заполнить декларацию — это просто предложение, можно отказаться. Никакие санкции к человеку применяться не будут. Однако сотрудникам таможни кажется странным, если человек отказывается задекларировать 2 тысячи долларов, если знает, что получены законным путем, ведь в заполнении таможенной декларации формата А5 нет ничего сложного, — передает слова Александра Валиева Елена.

Напомним, что при перемещении через таможенную границу наличных денег на сумму больше 10 тысяч долларов в эквиваленте, их нужно обязательно письменно декларировать. При этом в декларации нужно указать, откуда человек взял эти деньги и зачем их везет.

Если через таможенную границу нужно перевезти сумму больше 100 тысяч долларов в эквиваленте, таможенному органу дополнительно нужно предоставить документы, которые подтвердят происхождение этих средств.