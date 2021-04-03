БАТЭ победил «Гомель» в третьем туре чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается третий тур. Сегодня один из фаворитов турнира БАТЭ победил «Гомель».

Встреча на городском стадионе в Борисове завершилась со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Яков Филиппович и дважды Шохбоз Умаров.

Сегодня пройдут еще три поединка. Речицкий «Спутник» принимает футбольный клуб «Минск». Чемпион страны «Шахтер» дома сыграет с «Ислочью». Отметим, что только эти две команды пока идут без потерь в новом сезоне. Еще один матч состоится в Жодино, где местное «Торпедо» примет «Витебск».

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