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Разыскивается военнослужащий-срочник, сбежавший с полигона
Источник материала: ОНТ
Военнослужащий-срочник Александр Караткевич уехал с полигона и объявлен в розыск. Об этом
В пятницу, 2 апреля, военнослужащий срочной службы выехал из территории полигона, находясь за рулем грузовика.
Предполагается, что он поехал в Полоцкий район, где живет его девушка.
Милиция, ОМОН, внутренние войска и подразделения Минобороны прочесывают 11 районов Витебской области в поисках сбежавшего.
Сообщается, что на вид ему 20 лет, имеет спортивное телосложение, короткие темные волосы, рост 182 сантиметра. Был одет в зеленый камуфляж, на ногах – черные берцы. Всех обладающих информацией о местонахождении этого человека просят позвонить в 102.
Фото: pixabay
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Военнослужащий-срочник Александр Караткевич уехал с полигона и объявлен в розыск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В пятницу, 2 апреля, военнослужащий...
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