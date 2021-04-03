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Разыскивается военнослужащий-срочник, сбежавший с полигона

03.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разыскивается военнослужащий-срочник, сбежавший с полигона

Военнослужащий-срочник Александр Караткевич уехал с полигона и объявлен в розыск. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В пятницу, 2 апреля, военнослужащий срочной службы выехал из территории полигона, находясь за рулем грузовика. 

Предполагается, что он поехал в Полоцкий район, где живет его девушка. 

Милиция, ОМОН, внутренние войска и подразделения Минобороны прочесывают 11 районов Витебской области в поисках сбежавшего.

Сообщается, что на вид ему 20 лет, имеет спортивное телосложение, короткие темные волосы, рост 182 сантиметра. Был одет в зеленый камуфляж, на ногах – черные берцы. Всех обладающих информацией о местонахождении этого человека просят позвонить в 102.

Фото: pixabay

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Военнослужащий-срочник Александр Караткевич уехал с полигона и объявлен в розыск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В пятницу, 2 апреля, военнослужащий...
 
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