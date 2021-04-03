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Команда «Алмаз» стала победителем турнира «Золотая шайба» в старшей возвратной группе дивизиона «Б»
Источник материала: ОНТ
Сегодня завершились республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе дивизиона «Б».
За трофей сражались юные хоккеисты-любители 2005/2006 годов рождения. Игры проходили на одной из лучших площадок страны – «Чижовка-Арене». Участники финального турнира вели борьбу по круговой системе. Победителем соревнований в итоге стала команда «Алмаз» из Дятловского района Гродненской области.
Лучшими игроками чемпионата в своих амплуа признаны вратарь Никита Кречко из «Алмаза», защитник Иван Вашкевич, представляющий «Двину», нападающий Дмитрий Вага из «Альянса». Лучшим бомбардиром соревнований стал игрок «Алмаза» Роман Котов. Победители и призеры «Золотой шайбы» получили заслуженные медали. Но без подарков в эти дни не остался никто из ребят.
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Сегодня завершились республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в старшей...
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