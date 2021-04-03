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Протесты в Мьянме: страна на грани гражданской войны
Источник материала: ОНТ
Мьянма продолжает переживать последствия государственного переворота. Хаос на улицах уже унес рекордное количество жизней для страны – 520 смертей и еще одна субботним утром.
Страна приближается к гражданской войне. Так оценивают ситуацию аналитики. В Мьянме введено чрезвычайное положение после заявлений о фальсификации парламентских выборов. Партии не могут поделить влияние, называя происходящее на улицах «демократическими преобразованиям».
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Мьянма продолжает переживать последствия государственного переворота. Хаос на улицах уже унес рекордное количество жизней для страны – 520 смертей и еще одна...
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