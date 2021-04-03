КХЛ: ЦСКА обыграл питерский СКА в первом матче финала Западной конференции

Источник материала: ОНТ

В первом матче финала Западной конференции КХЛ ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.

На 19-й минуте Иван Телегин вывел столичных «армейцев» вперед. Всего через 54 секунды Антон Слепышев с передачи Андрея Локтионова увеличил преимущество. На 45-й минуте Максим Шалунов забросил третью шайбу. Шат-аут оформил голкипер москвичей Ларс Юханссон. Швед отразил 23 броска. Таким образом, ЦСКА вышел вперед в серии – 1:0. Вторая встреча пройдет в Москве 4 апреля. А сегодня начнется решающее противостояние на Востоке. В финале Конференции встретятся «Ак Барс» и «Авангард».

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