В Мехико люди выходят на улицы «бороться с насилием» топорами

Источник материала: ОНТ

Мирный протест с топорами. Так на улицы Мехико сегодня вышли феминистки – бороться с насилием.





Такие действия организаторы протеста называют не более чем «выражением мнения женщин». Статистика по женской смертности в Мексике действительно зашкаливает, но большая часть случаев приходится на семейные конфликты. При этом отражать гнев разъяренных дам вынуждены полицейские на улицах. И в основном это женские отряды. Как итог «условно мирного протеста» – женщины идут против женщин.

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