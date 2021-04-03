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В Мехико люди выходят на улицы «бороться с насилием» топорами
Источник материала: ОНТ
Мирный протест с топорами. Так на улицы Мехико сегодня вышли феминистки – бороться с насилием.
Такие действия организаторы протеста называют не более чем «выражением мнения женщин». Статистика по женской смертности в Мексике действительно зашкаливает, но большая часть случаев приходится на семейные конфликты. При этом отражать гнев разъяренных дам вынуждены полицейские на улицах. И в основном это женские отряды. Как итог «условно мирного протеста» – женщины идут против женщин.
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Мирный протест с топорами. Так на улицы Мехико сегодня вышли феминистки – бороться с насилием. Такие действия организаторы протеста называют не более чем...
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