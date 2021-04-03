Источник материала: ОНТ

Помочь белорусским лесам можно посадив дерево. Шанс внести вклад в сохранение одного из главных ресурсов нашей страны на этой неделе есть у белорусов.





В 14-ый раз в Беларуси организовывают «Неделю леса». Когда люди разного возраста и профессии, трудовыми, школьными коллективами, просто компаниями, семьями организованно выезжают посадить лес. Помогают им в этом специалисты – в общей сложности за эти семь дней лесной фонд планируют пополнить 17-ю миллионами молодых деревьев. В этом году они будут особенно символичны, ведь акцию приурочили к Году народного единства.

Добровольная миссия продолжилась в Руденском лесничестве. Сегодня здесь высадили более двух гектаров сосен и берез. Эстафету уже передали и регионам. В планах охватить около двух тысяч участков по всей Беларуси.

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