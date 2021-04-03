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«Всей семьей – за весной!»: в парке 900-летия Минска прошел легкоатлетический пробег
Источник материала: ОНТМинска прошел легкоатлетический пробег" class="one-news__figure-img">
В парке 900-летия Минска прошел легкоатлетический пробег. Задача – показать всем без исключения, что бегать – это здорово и под силу каждому. Наглядный пример – больше 150 человек со всех регионов страны приехали не ради победы, а для участия и поддержки вида спорта.
В программе были плановые забеги – на 1 километр – женский и мужской, а также на 12 километров. Все бегуны – непрофессиональные спортсмены, многие добирались до финиша совсем «не на скорости».
В награду победителям – дипломы, памятные призы и медали. Следующая массовая оздоровительная пробежка уже под названием «Лето – маленькая жизнь» будет в следующем сезоне.
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В парке 900-летия Минска прошел легкоатлетический пробег. Задача – показать всем без исключения, что бегать – это здорово и под силу каждому. Наглядный пример –...
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