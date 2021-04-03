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Посетители выставки в Сеуле случайно испортили картину за $500 тысяч
Источник материала: ОНТ
Порисовали на полумилионном холсте. Неожиданно закончилась выставка в одно из галерей Сеула. Молодая пара, пришедшая на экспозицию, случайно испортила картину за 500 тысяч долларов «Без названия».
Дело в том, что рядом с полотном в качестве дополнения экспозиции были выставлены кисти и краски. Посетители решили, что это перфоманс, и решили заняться совместным творчеством. Сейчас руководство галереи решает с художником, что делать, а картину обнесли черной проволокой с пояснениями «краски стоят просто для красоты».
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Порисовали на полумилионном холсте. Неожиданно закончилась выставка в одно из галерей Сеула. Молодая пара, пришедшая на экспозицию, случайно испортила картину за...
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