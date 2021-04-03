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Как сделать творожную пасху: рецепт на скорую руку без яиц

03.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сделать творожную пасху: рецепт на скорую руку без яиц

Творожная пасха – непременный атрибут праздничного пасхального стола. К тому же, такое блюдо – настоящее лакомство, которое вмиг улетает. Приготовьте творожную пасху сами, и вы убедитесь, что это очень просто и невероятно вкусно. 

Как готовить: 500 г творога измельчите блендером, чтобы он стал однородным, без крупинок. Растворите в 100 г жирной сметаны 100 г сахара и пакетик ванильного сахара. Добавьте сладкую сметану в творог. 100 г мягкого сливочного масла также положите в творог и взбейте массу блендером.

Промойте и просушите 100 г изюма, порубите не очень мелко 100 г любых орехов (арахис, фундук, грецкий). Положите изюм, орехи и 100 г мелких цукатов в творожную массу и перемешайте ложкой. 

Форму для творожной пасхи выстелите марлей и выложите туда массу, заверните края марли, поставьте форму на тарелке на ночь (12 ч) в холодильник, положите сверху груз.

Секреты приготовления:

  1. Если у вас нет блендера, то творог можно протереть через сито или пропустить через мясорубку.
  2. Для творожной пасхи подойдет творог средней жирности, желательно – не зернистый.
  3. Сливочное масло должно быть мягкое, но нерастопленным.
  4. Для творожной пасхи можно купить специальную форму – пасочницу. Если такой формы у вас нет, используйте новый цветочный горшок или дуршлаг, подойдет любая емкость с отверстием на дне, через которое будет стекать сыворотка.
  5. В качестве груза можно взять, например, трехлитровую банку с водой.
  6. Из продуктов, указанных в рецепте, получится творожная пасха весом примерно 1 кг.

    Фото с сайта cookjoy.ru

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Творожная пасха – непременный атрибут праздничного пасхального стола. К тому же, такое блюдо – настоящее лакомство, которое вмиг улетает. Приготовьте творожную...
 
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