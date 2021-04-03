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Как сделать творожную пасху: рецепт на скорую руку без яиц
Источник материала: ОНТ
Творожная пасха – непременный атрибут праздничного пасхального стола. К тому же, такое блюдо – настоящее лакомство, которое вмиг улетает. Приготовьте творожную пасху сами, и вы убедитесь, что это очень просто и невероятно вкусно.
Как готовить: 500 г творога измельчите блендером, чтобы он стал однородным, без крупинок. Растворите в 100 г жирной сметаны 100 г сахара и пакетик ванильного сахара. Добавьте сладкую сметану в творог. 100 г мягкого сливочного масла также положите в творог и взбейте массу блендером.
Промойте и просушите 100 г изюма, порубите не очень мелко 100 г любых орехов (арахис, фундук, грецкий). Положите изюм, орехи и 100 г мелких цукатов в творожную массу и перемешайте ложкой.
Форму для творожной пасхи выстелите марлей и выложите туда массу, заверните края марли, поставьте форму на тарелке на ночь (12 ч) в холодильник, положите сверху груз.
Секреты приготовления:
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Творожная пасха – непременный атрибут праздничного пасхального стола. К тому же, такое блюдо – настоящее лакомство, которое вмиг улетает. Приготовьте творожную...
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