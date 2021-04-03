Весенний авитаминоз у малышей. 5 способов укрепить иммунитет

Источник материала: ОНТ

Организм малыша использовал за зиму накопленные витамины и требует пополнения запасов иммунитета. Хотя детки рождаются с уже сформированным, но недозревшим иммунитетом. Мы, родители, должны способствовать его укреплению и развитию.

Как помочь и что же делать?

Сбалансированное питание – это залог здоровья. Спланируйте тщательно меню малыша. Включайте в рацион кисломолочные продукты: кефир, творог, молоко. А также – овощи (морковь, свеклу, капусту), рыбу, мясо и, конечно же, фрукты, сухофрукты.

Отвар из шиповника. Это напиток богат такими витаминами, как Р, К, Е, В2 и С. Рецепт отвара: возьмите 5 столовых ложек сухих плодов шиповника, залейте одним литром воды и доведите до кипения. После этого уменьшите огонь, накройте крышкой и кипятите еще минут 30. Добавьте сахар или мед (если нет аллергической реакции). Оставьте настаиваться несколько часов. После этого отвар следует процедить.

Режим дня. Следите за тем, чтобы ребенок ложился вовремя спать. Хорошей привычкой станут подъем и засыпание в одно и то же время изо дня в день.

Активные игры, физические упражнения, закаливания и прогулки на свежем воздухе – все это будет полезно не только вашему малышу, но и Вам. Гуляйте вместе на солнышке и получайте витамин D. Если ребенок маленький, то начните закаливание с принятия воздушных ванн. Если – постарше, то с обтирания, затем постепенно включайте контрастный душ.

Объятия. Да, малышу важно чувствовать Вашу любовь, заботу и защиту. А еще, во время объятий вырабатывается большое количество гормона окситоцина, который отвечает за позитивное настроение и отличное самочувствие. Так что, обнимайтесь как можно больше!

Обнимайтесь, закаляйтесь, вкусно и правильно питайтесь! Личный пример очень заразителен!

ФОТО: Pinterest

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