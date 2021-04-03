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Весенний авитаминоз у малышей. 5 способов укрепить иммунитет

03.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Весенний авитаминоз у малышей. 5 способов укрепить иммунитет

Организм малыша использовал за зиму накопленные витамины и требует пополнения запасов иммунитета. Хотя детки рождаются с уже сформированным, но недозревшим иммунитетом. Мы, родители, должны способствовать его укреплению и развитию. 

Как помочь и что же делать?

  • Сбалансированное питание – это залог здоровья. Спланируйте тщательно меню малыша.  Включайте в рацион кисломолочные продукты: кефир, творог, молоко. А также – овощи (морковь, свеклу, капусту), рыбу, мясо и, конечно же, фрукты, сухофрукты.
  • Отвар из шиповника. Это напиток богат такими витаминами, как Р, К, Е, В2 и С.  Рецепт отвара: возьмите 5 столовых ложек сухих плодов шиповника, залейте одним литром воды и доведите до кипения. После этого уменьшите огонь, накройте крышкой и кипятите еще минут 30. Добавьте сахар или мед (если нет аллергической реакции). Оставьте настаиваться несколько часов. После этого отвар следует процедить.
  • Режим дня. Следите за тем, чтобы ребенок ложился вовремя спать. Хорошей привычкой станут подъем и засыпание в одно и то же время изо дня в день.
  • Активные игры, физические упражнения, закаливания и прогулки на свежем воздухе – все это будет полезно не только вашему малышу, но и Вам. Гуляйте вместе на солнышке и получайте витамин D. Если ребенок маленький, то начните закаливание с принятия воздушных ванн. Если – постарше, то с обтирания, затем постепенно включайте контрастный душ.
  • Объятия. Да, малышу важно чувствовать Вашу любовь, заботу и защиту. А еще, во время объятий вырабатывается большое количество гормона окситоцина, который отвечает за позитивное настроение и отличное самочувствие. Так что, обнимайтесь как можно больше!

Обнимайтесь, закаляйтесь, вкусно и правильно питайтесь! Личный пример очень заразителен!

ФОТО: Pinterest

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Организм малыша использовал за зиму накопленные витамины и требует пополнения запасов иммунитета. Хотя детки рождаются с уже сформированным, но недозревшим...
 
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