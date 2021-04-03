|
Пасха с поправкой на пандемию: COVID-19 сказывается на одном из главных религиозных праздников
Источник материала: ОНТ
Во всем мире «Великая суббота» началась с очень уединенной молитвы Папы Римского в Ватикане. Второй год подряд Пасхальное послание будет оглашено на пустой площади Петра.
Виной этой тяжелой картины – третья волна пандемии. Поэтому больше миллиарда человек во всем мире – столько насчитывает конфессия – будут праздновать воскрешение Спасителя очень по-разному. В страстную пятницу верующих просили молиться о страдающих от ковида.
В Италии, одной из самых «католических» стран, введен жесткий локдаун. И сделано это было именно для того, чтобы ограничить пасхальные встречи. 20 000 новых случаев в сутки. Церкви не закрывают, но и попасть туда будет сложно.
Проще ситуация обстоит во Франции, там и цифры распространения «короны» ниже. Пробки на дорогах – людям разрешили передвигаться по регионам, и это вызвало поток «едущих в гости». Даже с учетом «науки» прошлого года, люди не готовы отказаться от празднования Пасхи. Хотя, например, в Германии, которая входит в топ-10 стран по темпам распространению ковида, людей призывают службы смотреть онлайн.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во всем мире «Великая суббота» началась с очень уединенной молитвы Папы Римского в Ватикане. Второй год подряд Пасхальное послание будет оглашено на пустой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)