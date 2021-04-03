Умерла актриса Нина Зоткина

Источник материала: ОНТ

Стало известно о смерти советской и российской актрисы Нины Зоткиной. Она умерла на 70-м году жизни в Москве. Об этом написал в Facebook режиссер Михаил Дегтярь.

Печальную новость он узнал от однокашницы по ВГИКу, живущей по соседству с Зоткиной.

Режиссер сообщил, что тело женщины нашли в квартире только через две недели после смерти. Дверь пришлось взламывать.

Нина Зоткина родилась в 1951 году в Пензе. Получив образование в Высшем театральном училище имени Щукина, она устроилась на работу в «Мосфильм». Зоткина была удостоена премий на кинофестивалях в Праге и Донецке.

Она снялась в 21-й кинокартине, среди которых – «Расписание на завтра», «Быть человеком», «Приключения маленького папы» и другие.

Фото: Facebook





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