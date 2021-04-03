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Атака на Капитолий: после стрельбы к зданию Конгресса США стянули силы спецопераций

03.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Атака на Капитолий: после стрельбы к зданию Конгресса США стянули силы спецопераций

Усиление  патрулирования и дополнительные меры безопасности – после очередной стрельбы к Капитолию США стянули силы спецопераций.


ЧП произошло накануне.   По предварительным данным, 25-летний американец попытался протаранить пропускной пункт правительственного здания, а после напал с ножом на одного из полицейских. В этот момент его застрелили. Погиб и правоохранитель.  

Это уже не первый смертельный случай на счету Капитолия за этот год. В январе здесь погибли пять человек, включая полицейского, во время штурма здания сторонниками экс-главы Белого дома Трампа.  

В связи с последними событиями по всей Америке в знак солидарности в утратой семьи полицейского будут приспущены государственные флаги.

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Усиление  патрулирования и дополнительные меры безопасности – после очередной стрельбы к Капитолию США стянули силы спецопераций. ЧП произошло накануне.   По...
 
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