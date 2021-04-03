Часы до Пасхи: католический мир отмечает одно из главных христианских событий

Источник материала: ОНТ

Большой праздник у белорусских католиков – сегодня вечером христиане начнут отмечать одно из главных событий церковного мира, Пасху.





Пока у представителей второй по величине конфессии в нашей стране Великая суббота. Это время самого строго поста и молитв перед тем, как воскреснет Спаситель. Весь день верующие сегодня идут в храмы – для того, чтобы в первую очередь помолиться. Пасха – это праздник обновления, когда тот, кто действительно хочет жить в согласии с церковными заповедями, может все начать сначала.

Уже вечером во всех костелах состоится пасхальная вигилия. А в полночь – крестный ход. Главная служба в Беларуси соберет белорусских верующих в Архикафедральном костеле в Минске в 10 часов вечера.

Пасха у католиков и православных в этом году сильно разнится по времени. Почти месяц разрыва. По этому поводу Всемирный совет церквей предложил пересмотреть механизм установления этих дат, чтобы христианский мир был един в празднике. Пока это, конечно, только тема для обсуждения.

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