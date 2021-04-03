ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Часы до Пасхи: католический мир отмечает одно из главных христианских событий

03.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Часы до Пасхи: католический мир отмечает одно из главных христианских событий

Большой праздник у белорусских католиков – сегодня вечером христиане начнут отмечать одно из главных событий церковного мира, Пасху.


Пока у представителей второй по величине конфессии в нашей стране Великая суббота. Это время самого строго поста и молитв перед тем, как воскреснет Спаситель. Весь день верующие сегодня идут в храмы – для того, чтобы в первую очередь помолиться. Пасха – это праздник обновления, когда тот, кто действительно хочет жить в согласии  с церковными заповедями, может все начать сначала.

Уже вечером во всех костелах состоится пасхальная вигилия. А в полночь  – крестный ход. Главная служба в Беларуси соберет белорусских верующих в Архикафедральном костеле в Минске в 10 часов вечера.

Пасха у католиков и православных в этом году сильно разнится по времени. Почти месяц разрыва. По этому поводу Всемирный совет церквей предложил пересмотреть механизм установления этих дат, чтобы христианский мир был един в празднике. Пока это, конечно, только тема для обсуждения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой праздник у белорусских католиков – сегодня вечером христиане начнут отмечать одно из главных событий церковного мира, Пасху. Пока у представителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач рассказала, когда кофе опасен для здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by