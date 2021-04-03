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Врач рассказала, когда кофе опасен для здоровья

03.04.2021 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© CC0 / Pixabay/LittleAngell
Факты о кофе, которые могут вас удивить
МИНСК, 3 апр ― Sputnik. Кофе действительно может быть опасен для здоровья, если не соблюдать ряд простых правил, сообщила в эфире телеканала "Звезда" врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Бодрящий напиток может спровоцировать сразу несколько негативных эффектов, предупредила врач. К примеру, переизбыток кофе приводит к истощению нервной системы, а также провоцирует ряд проблем с желудком, например, таких как рефлюкс со следующими симптомами:

  • изжога, особенно в ночное и утреннее время
  • избыточное слюнотечени
  • кислый или горький привкус
  • тошнота и рвота
  • боли в желудке 

"Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить", — посоветовала гастроэнтеролог. Она также рекомендовала включать в рацион качественный зерновой кофе.

Сколько можно пить кофе?

Употреблять кофе необходимо в правильных дозах. Две чашки в день ― такого количества кофе достаточно для того, чтобы получить тонизирующий эффект и одновременно и минимизировать риски для здоровья.

Чай, кстати, воздействует на организм более спокойно, хотя и обладает тонизирующим эффектом, сравнимым с кофе. В течение можно выпить несколько чашек чая, отметила врач.

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Теги: Минск
 
 
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Распространенный миф о популярном тонизирующем напитке оказался развенчан, также специалист рассказала, какое количество кофе безвредно для здоровья в течение...
 
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