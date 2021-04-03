Врач рассказала, когда кофе опасен для здоровья

Источник материала: Sputnik Беларусь

CC0 / Pixabay/LittleAngell / Pixabay/LittleAngell Факты о кофе, которые могут вас удивить МИНСК, 3 апр ― Sputnik. Кофе действительно может быть опасен для здоровья, если не соблюдать ряд простых правил, сообщила в эфире телеканала "Звезда" врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Бодрящий напиток может спровоцировать сразу несколько негативных эффектов, предупредила врач. К примеру, переизбыток кофе приводит к истощению нервной системы, а также провоцирует ряд проблем с желудком, например, таких как рефлюкс со следующими симптомами:

изжога, особенно в ночное и утреннее время

избыточное слюнотечени

кислый или горький привкус

тошнота и рвота

боли в желудке

"Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить", — посоветовала гастроэнтеролог. Она также рекомендовала включать в рацион качественный зерновой кофе.

Сколько можно пить кофе?

Употреблять кофе необходимо в правильных дозах. Две чашки в день ― такого количества кофе достаточно для того, чтобы получить тонизирующий эффект и одновременно и минимизировать риски для здоровья.

Чай, кстати, воздействует на организм более спокойно, хотя и обладает тонизирующим эффектом, сравнимым с кофе. В течение можно выпить несколько чашек чая, отметила врач.

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