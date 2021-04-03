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Врач рассказала, когда кофе опасен для здоровья
03.04.2021 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Бодрящий напиток может спровоцировать сразу несколько негативных эффектов, предупредила врач. К примеру, переизбыток кофе приводит к истощению нервной системы, а также провоцирует ряд проблем с желудком, например, таких как рефлюкс со следующими симптомами:
"Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить", — посоветовала гастроэнтеролог. Она также рекомендовала включать в рацион качественный зерновой кофе.
Сколько можно пить кофе?
Употреблять кофе необходимо в правильных дозах. Две чашки в день ― такого количества кофе достаточно для того, чтобы получить тонизирующий эффект и одновременно и минимизировать риски для здоровья.
Чай, кстати, воздействует на организм более спокойно, хотя и обладает тонизирующим эффектом, сравнимым с кофе. В течение можно выпить несколько чашек чая, отметила врач.
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