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В Беларуси нашли опасный жареный арахис. Что с ним не так?
Источник материала: Партизан
Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей.
Фото: Госстандарт Беларуси
Госстандарт Беларуси выявил очередной опасный продукт, который продавался на полках отечественных магазинов,
Этот продукт не соответствует нескольким требованиям регламентов Таможенного Союза. Как оказалось, производитель не указал в составе наличие синтетического красителя Е110 — он негативно влияет на активность и внимание детей.
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Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей.
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