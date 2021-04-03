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В Беларуси нашли опасный жареный арахис. Что с ним не так?

03.04.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей.



Фото: Госстандарт Беларуси
 
Госстандарт Беларуси выявил очередной опасный продукт, который продавался на полках отечественных магазинов, пишет blizko.by. Речь идет о жареном арахисе со вкусом креветок вьетнамской компании «SAI GON TAM TAM JOINT STOCK COMPANY». 

Этот продукт не соответствует нескольким требованиям регламентов Таможенного Союза. Как оказалось, производитель не указал в составе наличие синтетического красителя Е110 — он негативно влияет на активность и внимание детей. 
 
 
 
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Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей.
 
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