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В телеге сегодня. «Все несчастные диктатуры несчастливы одинаково»
03.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Жена офицера» Юлия Артюх высказалась про «нищую Украину». Ей ответили из России.
Ведущая СТВ Юлия Артюх, известная нападками на сторонников перемен и активистов оппозиции, прошлась по теме Украины. После слов о «нищей стране», чьи жители «лазят по помойкам», пропагандистка заявила:
— Поэтому я за сильную центральную власть. Если хотите, за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия.
Ответ ей неожиданно прилетел из России. Одним из первых отметился телеграм-канал
Следом отреагировала
— Зато в цинизме она его переплюнула, — отмечает телеграм-канал.
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«Жена офицера» Юлия Артюх высказалась про «нищую Украину». Ей ответили из России.
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