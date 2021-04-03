В телеге сегодня. «Все несчастные диктатуры несчастливы одинаково»

Источник материала: Салiдарнасць

«Жена офицера» Юлия Артюх высказалась про «нищую Украину». Ей ответили из России.

Такая пятница не могла обойтись без многодетной матери и жены офицера Юлии Артюх, которая три недели где-то пропадала. Я знаю, вы скучали. pic.twitter.com/UNmLevxrNK — Ivan Radziankou (@Veterrr) April 2, 2021

Ведущая СТВ Юлия Артюх, известная нападками на сторонников перемен и активистов оппозиции, прошлась по теме Украины. После слов о «нищей стране», чьи жители «лазят по помойкам», пропагандистка заявила:

— Поэтому я за сильную центральную власть. Если хотите, за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия.

Ответ ей неожиданно прилетел из России. Одним из первых отметился телеграм-канал ЪЪ : «Все счастливые демократии счастливы по-разному. Все несчастные диктатуры несчастливы одинаково».

Следом отреагировала НЕБОЖЕНА , которая сравнила Артюх с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, у которого разве хотя бы есть чувство стиля и вкуса.

— Зато в цинизме она его переплюнула, — отмечает телеграм-канал.