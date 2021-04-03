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В телеге сегодня. «Все несчастные диктатуры несчастливы одинаково»

03.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Жена офицера» Юлия Артюх высказалась про «нищую Украину». Ей ответили из России.

Ведущая СТВ Юлия Артюх, известная нападками на сторонников перемен и активистов оппозиции, прошлась по теме Украины. После слов о «нищей стране», чьи жители «лазят по помойкам», пропагандистка заявила:

— Поэтому я за сильную центральную власть. Если хотите, за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия.

Ответ ей неожиданно прилетел из России. Одним из первых отметился телеграм-канал ЪЪ: «Все счастливые демократии счастливы по-разному. Все несчастные диктатуры несчастливы одинаково».

Следом отреагировала НЕБОЖЕНА, которая сравнила Артюх с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, у которого разве хотя бы есть чувство стиля и вкуса.

— Зато в цинизме она его переплюнула, — отмечает телеграм-канал.

 
 
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«Жена офицера» Юлия Артюх высказалась про «нищую Украину». Ей ответили из России.
 
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