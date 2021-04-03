BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

В рамках Belarus Fashion Week 3 и 4 апреля проходят показы этической моды.





Что это такое — этическая мода? В первую очередь, это тенденция в индустрии моды, реакция на экологические проблемы, которые в том числе возникают как следствие промышленного изготовления одежды — токсичные выбросы, загрязнение воды, деградация почвы.

Противопоставить этому можно большее использование тканей из природных материалов — не только хлопка и шерсти, но и, например, крапивы и эвкалипта.





































На специальных показах Belarus Fashion Week будут продемонстрированы пять коллекций белорусских дизайнеров, созданных из природных материалов.

3 апреля состоялись показы коллекции дизайнера Павла Кацевича и его бренда Key-to-art; бренда Zanka из натуральной пряжи и тканей с добавлением переработанных материалов; а также новые работы Татьяны Тур и бренда «Кастрама».

































































4 апреля состоится показ бренда Harydavets — платья-сарафаны, кафтаны, юбки-передники из льна, хлопка, бамбука и натурального шелка. Увидеть показ можно будет в эфире VOKA .

Фото Сергея Сацюка