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BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

03.04.2021 21:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В рамках Belarus Fashion Week 3 и 4 апреля проходят показы этической моды.

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

Что это такое — этическая мода? В первую очередь, это тенденция в индустрии моды, реакция на экологические проблемы, которые в том числе возникают как следствие промышленного изготовления одежды — токсичные выбросы, загрязнение воды, деградация почвы.

Противопоставить этому можно большее использование тканей из природных материалов — не только хлопка и шерсти, но и, например, крапивы и эвкалипта.

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

На специальных показах Belarus Fashion Week будут продемонстрированы пять коллекций белорусских дизайнеров, созданных из природных материалов.

3 апреля состоялись показы коллекции дизайнера Павла Кацевича и его бренда Key-to-art; бренда Zanka из натуральной пряжи и тканей с добавлением переработанных материалов; а также новые работы Татьяны Тур и бренда «Кастрама».

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

BFW: одежда из крапивы, бамбука и эвкалипта может быть модной

4 апреля состоится показ бренда Harydavets — платья-сарафаны, кафтаны, юбки-передники из льна, хлопка, бамбука и натурального шелка. Увидеть показ можно будет в эфире VOKA.

 

 

Фото Сергея Сацюка

 

 

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В рамках Belarus Fashion Week 3 и 4 апреля проходят показы этической моды.
 
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