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Александра Герасименя: «Всё встанет на свои места, а все виновные понесут заслуженное наказание»

03.04.2021 22:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пловчиха Александра Герасименя выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата мира-2012, завоеванную на дистанции 50 метров вольным стилем, сообщает БелаПАН.

Александра Герасименя: «Всё встанет на свои места, а все виновные понесут заслуженное наказание»
Фото ebay.com

«Уголовное дело в отношении Александры, о котором Следственный комитет объявил вчера, — очередная попытка запугать белорусов. Единственный метод, который использует режим, — страх. Герасименя отреагировала на действия CК с иронией — чемпионы не сдаются. И в ответ выставила на аукцион мощный лот», — отмечается в сообщении фонда спортивной солидарности, который возглавляет Герасименя.

«Этим лотом я бы хотела поддержать всех белорусов, передать им заряд стопроцентной уверенности в победе, ведь вера в победу — это уже 90% успеха! Осталось совсем немного, и всё встанет на свои места, а все виновные понесут заслуженное наказание. Главное, не на секунду в этом не сомневайтесь!» — заявила Герасименя.

Спортсменка также пояснила, насколько эта медаль важна для нее и как много в ней силы и символизма:

«После двух серебряных медалей Олимпиады меня переполняла злость, ведь я понимала, что способна на большее. Мотивация выиграть тот чемпионат мира была запредельной. В Турцию я прилетела с двухсотпроцентной уверенностью, что смогу победить, так как находилась в прекрасной физической форме. Перед заплывом я не испытывала ни страха, ни волнения, просто шутила и улыбалась, а минутой позже побила свой личный рекорд, опередила соперниц на полкорпуса и получила кличку bullet (ракета)».

Все средства от продажи лота будут перечислены в фонд спортивной солидарности. На данный момент за медаль предлагают 3200 долларов, ставки будут принимать еще десять дней.

 

 

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Пловчиха Александра Герасименя выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата мира-2012, завоеванную на дистанции 50 метров вольным стилем,...
 
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