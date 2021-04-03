Милицейский микроавтобус попал в ДТП в Минске

ДТП с участием служебного автомобиля милиции произошло 3 апреля в Минске на перекрестке улиц Матусевича и Колесникова.









Служебный микроавтобус «Форд Транзит» ехал по улице Кунцевщина в направлении улицы Колесникова на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

На перекрестке улиц Матусевича и Колесникова милицейский «Форд» столкнулся с легковым «Пежо», ехавшим в направлении улицы Казимировской.