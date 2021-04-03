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Милицейский микроавтобус попал в ДТП в Минске
Источник материала: Навiны
ДТП с участием служебного автомобиля милиции произошло 3 апреля в Минске на перекрестке улиц Матусевича и Колесникова.
Служебный микроавтобус «Форд Транзит» ехал по улице Кунцевщина в направлении улицы Колесникова на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
На перекрестке улиц Матусевича и Колесникова милицейский «Форд» столкнулся с легковым «Пежо», ехавшим в направлении улицы Казимировской.
В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка,
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ДТП с участием служебного автомобиля милиции произошло 3 апреля в Минске на перекрестке улиц Матусевича и Колесникова.
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