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Милицейский микроавтобус попал в ДТП в Минске

03.04.2021 22:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП с участием служебного автомобиля милиции произошло 3 апреля в Минске на перекрестке улиц Матусевича и Колесникова.

Милицейский микроавтобус попал в ДТП в Минске

Милицейский микроавтобус попал в ДТП в Минске

Служебный микроавтобус «Форд Транзит» ехал по улице Кунцевщина в направлении улицы Колесникова на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

На перекрестке улиц Матусевича и Колесникова милицейский «Форд» столкнулся с легковым «Пежо», ехавшим в направлении улицы Казимировской.

В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП с участием служебного автомобиля милиции произошло 3 апреля в Минске на перекрестке улиц Матусевича и Колесникова.
 
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