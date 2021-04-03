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Линкявичюс: отвратительно, когда режим в агонии уничтожает тех, кто прославляет Беларусь
Источник материала: Навiны
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подверг резкой критике возбуждение
«Отвратительно, когда режим в агонии уничтожает тех, кто прославляет Беларусь в мире, тех, кем гордится нация. Остается только надеяться, что агония продлится недолго. Мы должны всемерно поддерживать людей, которые борются за свою свободу», — написал Линкявичюс на своей странице в «Твиттере», комментируя уголовное преследование Герасимени.
По поводу включения Тихановской в список причастных к террористической деятельности литовский политик отметил, что Александр Лукашенко «ищет террористов не в том месте», «проще было бы посмотреть в зеркало».
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