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Линкявичюс: отвратительно, когда режим в агонии уничтожает тех, кто прославляет Беларусь

03.04.2021 22:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подверг резкой критике возбуждение уголовного дела в отношении пловчихи, руководителя фонда спортивной солидарности Александры Герасимени и внесение белорусского демократического лидера Светланы Тихановской в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Линкявичюс: отвратительно, когда режим в агонии уничтожает тех, кто прославляет Беларусь

«Отвратительно, когда режим в агонии уничтожает тех, кто прославляет Беларусь в мире, тех, кем гордится нация. Остается только надеяться, что агония продлится недолго. Мы должны всемерно поддерживать людей, которые борются за свою свободу», — написал Линкявичюс на своей странице в «Твиттере», комментируя уголовное преследование Герасимени.

По поводу включения Тихановской в список причастных к террористической деятельности литовский политик отметил, что Александр Лукашенко «ищет террористов не в том месте», «проще было бы посмотреть в зеркало».

 

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Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подверг резкой критике возбуждение уголовного дела в отношении пловчих
 
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