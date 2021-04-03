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Погода в областных центрах Беларуси с 5 по 11 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

03.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 5 по 11 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Солнце взошло, припекло – и отпустило. Неустойчивая погода ожидается и на предстоящей неделе. 

В понедельник без осадков, а во вторник пройдут осадки различной интенсивности. Ночью столбики термометров покажут от -5°C до +2°C, днем в понедельник до +11°C, во вторник –  до +14°C.

Такой же будет погода и в среду. Кратковременные осадки. Ночью -2…+5°C. Днем ожидается от +2°C по западу до +15°C по юго-востоку.

А во второй половине недели в большинстве районов будет облачная погода. Повсеместно пройдут осадки. В ночные часы при прояснениях до -5°C. Днем в четверг +4…+8°C, в пятницу до +7°C.

Умеренно теплыми обещают быть следующие выходные. Будет преобладать облачная с небольшими прояснениями погода. Временами небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха в ночью будет 0…-5°C, днем в субботу до +11°C, а в воскресенье до +14°C.

Подробно о том, какой будет погода на неделе с 5 по 11 апреля в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске, расскажет Дмитрий Рябов в программе «Метеогид».


 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Солнце взошло, припекло – и отпустило. Неустойчивая погода ожидается и на предстоящей неделе.  В понедельник без осадков, а во вторник пройдут осадки различной...
 
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