Погода в областных центрах Беларуси с 5 по 11 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Солнце взошло, припекло – и отпустило. Неустойчивая погода ожидается и на предстоящей неделе.

В понедельник без осадков, а во вторник пройдут осадки различной интенсивности. Ночью столбики термометров покажут от -5°C до +2°C, днем в понедельник до +11°C, во вторник – до +14°C.

Такой же будет погода и в среду. Кратковременные осадки. Ночью -2…+5°C. Днем ожидается от +2°C по западу до +15°C по юго-востоку.

А во второй половине недели в большинстве районов будет облачная погода. Повсеместно пройдут осадки. В ночные часы при прояснениях до -5°C. Днем в четверг +4…+8°C, в пятницу до +7°C.

Умеренно теплыми обещают быть следующие выходные. Будет преобладать облачная с небольшими прояснениями погода. Временами небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха в ночью будет 0…-5°C, днем в субботу до +11°C, а в воскресенье до +14°C.

Подробно о том, какой будет погода на неделе с 5 по 11 апреля в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске, расскажет Дмитрий Рябов в программе «Метеогид».





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