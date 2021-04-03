«Неделя леса»: люди разных профессий, возрастов, интересов высаживают деревья в регионах Беларуси

Источник материала: ОНТ

«Неделя леса» началась в Беларуси. Это ежегодное событие объединяет людей – посадить дерево можно самому или в компании. Главное с добрыми мыслями, леса ведь много не бывает.



Вместо шашлыков - лопата, вместо огорода – целый лес. Люди разных профессий, возрастов, интересов провели субботнее апрельское утро с пользой для природы. Вблизи деревни Балачанка высадили 10 тыс. саженцев.

«Я 10 лет уже работаю в системе Минлесхоза, и в лесу, когда был мастером, это была обязанность, а сейчас это уже традиция».

«Неделю леса» организует Министерство лесного хозяйства уже в 14-й раз. В этом году её приурочили к Году народного единства. Дело, действительно, объединяет: чтобы посадить дерево, нужны минимум двое.

Чтобы получилось, в паре нужен один опытный лесовод. Татьяна и Андрей – коллеги. Прислушиваться – обязательная часть процесса.

«Работа несложная, но очень полезная. Поэтому я с большим удовольствием в следующий раз буду звать всех друзей».

В качестве вспомогательного орудия – меч Колесова – узкая стальная лопата для посадки саженцев, идеально для берёз. Этот инструмент в народе называют «путипута», больше подходит для посадки сосен и елей.

Посадить дерево совсем не сложно, справится даже ребёнок. К тому же, это прекрасная возможность оставить после себя экологически полезную память. Кстати, один гектар хвойных задерживает за год 40 тонн пыли, а лиственные – до 100 тонн. Вот сегодня здесь высадили порядка двух гектаров смешанного леса. В планах высадить больше 17 млн молодых деревьев по всей республике. Пока это лишь маленькие саженцы, но пройдет несколько десятков лет, и они превратятся в настоящий лес.

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства: «На этой территории должны быть созданы лесные культуры, в связи с тем, что здесь была проведена вырубка главного пользования, т.е. мы вырастили лес, сняли урожай, и сегодня мы восстанавливаем его обратно, для того, чтобы он следующие 80, а то и 100 лет рос, для того, чтобы обратно получить этот же урожай».

Дружно и слажено ребята из Руденской школы-интерната помогают сделать планету зеленее. Высадить деревья недалеко от дома вдвойне интересно, ведь теперь они смогут своими глазами наблюдать, как растут их саженцы.

Алеся Суворова, учащаяся Руденской вспомогательной школы-интерната: «Я не считала, но 6-7 рядов я точно посадила. Мне очень понравилось, я очень довольна осталась. Я потратила время на полезное дело, на работу такую прекрасную».

В Гродненской области в этом году акцент решили сделать на земли, поврежденные пожарами, вредителями, болезнями. Интерес к акции, по словам специалистов, небывалый. В одном только местном лесхозе бьют рекорды: все дни расписаны, желающих посадить лес записалось уже больше 500 человек.

Инструктаж для сотрудников Гродненской региональной таможни – скорее формальность. В неделе леса участвуют каждый год, каких только деревьев не садили, за плечами – не один гектар. На этот раз в программе – высадить молоденькие сосны и березы в лесу вблизи Гожского полигона. Место знаковое – ровно два года назад здесь произошел один из крупнейших в истории региона пожаров. Тогда всего за несколько дней сгорело больше 700 гектаров леса.

Денис Данилов: «Ощущения самые отличные, хорошая погода, хорошее настроение, самое главное - много чистого воздуха, и будет еще больше, потому что после нас вырастет большой лес».

Вероника Василевич: «Когда-то еще в школе, но это было очень давно садили лес. Конечно, нужно, чтобы все принимали участие в таких акциях».

Андрей Ковальчук, начальник Гродненской региональной таможни: «Если этим заниматься всю жизнь, наверное, это дело сложное и ответственное. А для нас это в первую очередь возможность отдохнуть и быть полезным. Опять же те известные поговорки, никто не путает, что сына надо вырастить, а дерево посадить. Мы и посадили».

Ну, а тем саженцам, которым не нашли в лесу место, найдут уже на городских улицах.

Весна на юг страны приходит раньше, чем в остальные города, в Бресте тоже активно занялись озеленением. Начали с центральных улиц, парков, сегодня в порядок приводили городскую Набережную. Это новое место притяжения горожан – с лавочками, велодорожками, детскими зонами, в планах – продлить маршрут к Брестской крепости, при этом подчеркнув природную красоту.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: «Наша брестская набережная будет не похожа ни на одну из других городов, у нас симбиоз классической и хороших пешеходных зон, и велодорожки. В этой зоне с учетом речного порта – уникальное решение: сирень, велодорожка, пешеходная связь, можно любоваться и водной гладью».

Как никогда в этом году активные горожане вместе с коммунальщиками помогают делать город чище и уютнее. Так, Брест сохранит статус самого зеленого областного центра страны, в этом году уже высадили более 3000 деревьев, еще столько же предстоит. Как только установится стабильно тёплая погода, городские клумбы украсят полмиллиона цветов.

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