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«Неделя леса»: люди разных профессий, возрастов, интересов высаживают деревья в регионах Беларуси
Источник материала: ОНТ
«Неделя леса» началась в Беларуси. Это ежегодное событие объединяет людей – посадить дерево можно самому или в компании. Главное с добрыми мыслями, леса ведь много не бывает.
Вместо шашлыков - лопата, вместо огорода – целый лес. Люди разных профессий, возрастов, интересов провели субботнее апрельское утро с пользой для природы. Вблизи деревни Балачанка высадили 10 тыс. саженцев.
«Неделю леса» организует Министерство лесного хозяйства уже в 14-й раз. В этом году её приурочили к Году народного единства. Дело, действительно, объединяет: чтобы посадить дерево, нужны минимум двое.
Чтобы получилось, в паре нужен один опытный лесовод. Татьяна и Андрей – коллеги. Прислушиваться – обязательная часть процесса.
В качестве вспомогательного орудия – меч Колесова – узкая стальная лопата для посадки саженцев, идеально для берёз. Этот инструмент в народе называют «путипута», больше подходит для посадки сосен и елей.
Посадить дерево совсем не сложно, справится даже ребёнок. К тому же, это прекрасная возможность оставить после себя экологически полезную память. Кстати, один гектар хвойных задерживает за год 40 тонн пыли, а лиственные – до 100 тонн. Вот сегодня здесь высадили порядка двух гектаров смешанного леса. В планах высадить больше 17 млн молодых деревьев по всей республике. Пока это лишь маленькие саженцы, но пройдет несколько десятков лет, и они превратятся в настоящий лес.
Дружно и слажено ребята из Руденской школы-интерната помогают сделать планету зеленее. Высадить деревья недалеко от дома вдвойне интересно, ведь теперь они смогут своими глазами наблюдать, как растут их саженцы.
В Гродненской области в этом году акцент решили сделать на земли, поврежденные пожарами, вредителями, болезнями. Интерес к акции, по словам специалистов, небывалый. В одном только местном лесхозе бьют рекорды: все дни расписаны, желающих посадить лес записалось уже больше 500 человек.
Инструктаж для сотрудников Гродненской региональной таможни – скорее формальность. В неделе леса участвуют каждый год, каких только деревьев не садили, за плечами – не один гектар. На этот раз в программе – высадить молоденькие сосны и березы в лесу вблизи Гожского полигона. Место знаковое – ровно два года назад здесь произошел один из крупнейших в истории региона пожаров. Тогда всего за несколько дней сгорело больше 700 гектаров леса.
Ну, а тем саженцам, которым не нашли в лесу место, найдут уже на городских улицах.
Весна на юг страны приходит раньше, чем в остальные города, в Бресте тоже активно занялись озеленением. Начали с центральных улиц, парков, сегодня в порядок приводили городскую Набережную. Это новое место притяжения горожан – с лавочками, велодорожками, детскими зонами, в планах – продлить маршрут к Брестской крепости, при этом подчеркнув природную красоту.
Как никогда в этом году активные горожане вместе с коммунальщиками помогают делать город чище и уютнее. Так, Брест сохранит статус самого зеленого областного центра страны, в этом году уже высадили более 3000 деревьев, еще столько же предстоит. Как только установится стабильно тёплая погода, городские клумбы украсят полмиллиона цветов.
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«Неделя леса» началась в Беларуси. Это ежегодное событие объединяет людей – посадить дерево можно самому или в компании. Главное с добрыми мыслями, леса ведь много...
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