Как вырастить рассаду томатов и огурцов. О чем надо знать, чтобы получить хороший урожай?

Источник материала: ОНТ

Хороший урожай начинается с хорошей рассады. А чтобы она выросла качественной, необходим качественный грунт. Причем для каждой культуры почвосмесь подбирается индивидуально.

В качестве горшочков для домашней рассады можно использовать как специальные емкости, так яичные лотки и бумажные стаканчики. Сегодня расскажем о самых требовательных и капризных жителях огорода – томатах и огурцах.

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