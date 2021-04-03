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Как вырастить рассаду томатов и огурцов. О чем надо знать, чтобы получить хороший урожай?

03.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как вырастить рассаду томатов и огурцов. О чем надо знать, чтобы получить хороший урожай?

Хороший урожай начинается с хорошей рассады. А чтобы она выросла качественной, необходим качественный грунт. Причем для каждой культуры почвосмесь подбирается индивидуально. 

В качестве горшочков для домашней рассады можно использовать как специальные емкости, так яичные лотки и бумажные стаканчики. Сегодня расскажем о самых требовательных и капризных жителях огорода – томатах и огурцах. 

Подробнее – в программе «Метеогид» 

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Хороший урожай начинается с хорошей рассады. А чтобы она выросла качественной, необходим качественный грунт. Причем для каждой культуры почвосмесь подбирается...
 
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