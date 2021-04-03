Санаторий «Беларусь» в Друскининкае: Вильнюс предлагают передать здравницу в ведение Литвы

Источник материала: ОНТ

Простые люди, не взирая на веру и страну проживания, часто становятся жертвами политических амбиций. Так и произошло с работниками санатория «Беларусь» в Друскининкае. Здравница (де-юре и де-факто она принадлежит нашей стране, хоть и расположена на территории Литвы) оказалась в центре дипломатического скандала, который развивается совсем не дипломатично.

Уже 4 месяца персонал санатория не получает заработную плату. Это решение банка, который таким образом решил наказать Беларусь. И вот сейчас Вильнюс предлагает передать санаторий в ведение Литовской Республики. Так якобы можно решить санкционную проблему. Как трактовать такие предложения? Как вмешательство во внутренние дела или попытку рейдерского захвата? В здравнице 391 работник, 356 из них – литовцы. За это время из санатория уволились лишь 5 человек, хотя литовские власти пообещали помощь тем, кто захочет сменить работу.

Сергей Перепелица, политический обозреватель (Литва): «Это нонсенс. Мы живем в свободном государстве. У нас действуют нормы капитализма, за который мы боролись. Они предполагают, что есть собственность, она неприкосновенна. У нас не 1917 год, когда у нас перенимали маузером. Вся политика Литвы по отношениям с Минском алогична, наверное. Даже не знаю, как это слово подобрать. У нас Беларусь владеет ещё и 30% погрузочного терминала в Клайпедском порту. По поводу заявлений нашего руководства, они вызывают у меня, во-первых, недоумение. А во-вторых, это чистой воды расписались в своем бессилии решить эту проблему».

Тем временем жители Друскининкая на стороне белорусов – они собирают подписи в защиту санатория. При 12-тысячном населении её подписали уже около 2500 человек.

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