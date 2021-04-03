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Санаторий «Беларусь» в Друскининкае: Вильнюс предлагают передать здравницу в ведение Литвы
Источник материала: ОНТ
Простые люди, не взирая на веру и страну проживания, часто становятся жертвами политических амбиций. Так и произошло с работниками санатория «Беларусь» в Друскининкае. Здравница (де-юре и де-факто она принадлежит нашей стране, хоть и расположена на территории Литвы) оказалась в центре дипломатического скандала, который развивается совсем не дипломатично.
Уже 4 месяца персонал санатория не получает заработную плату. Это решение банка, который таким образом решил наказать Беларусь. И вот сейчас Вильнюс предлагает передать санаторий в ведение Литовской Республики. Так якобы можно решить санкционную проблему. Как трактовать такие предложения? Как вмешательство во внутренние дела или попытку рейдерского захвата? В здравнице 391 работник, 356 из них – литовцы. За это время из санатория уволились лишь 5 человек, хотя литовские власти пообещали помощь тем, кто захочет сменить работу.
Тем временем жители Друскининкая на стороне белорусов – они собирают подписи в защиту санатория. При 12-тысячном населении её подписали уже около 2500 человек.
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Простые люди, не взирая на веру и страну проживания, часто становятся жертвами политических амбиций. Так и произошло с работниками санатория «Беларусь» в...
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