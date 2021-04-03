ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Манкурты. Постскриптум»: продолжение шпионского скандала – скоро на ОНТ

03.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Манкурты. Постскриптум»: продолжение шпионского скандала – скоро на ОНТ

В трендах почти всю неделю. Фильм-расследование ОНТ «Операция «Манкурты» после премьеры в телеэфире востребован и в интернете. На видеохостинге YouTube 1-я серия на 4-м месте по популярности, 2-я – на 6-м.


«Операция «Манкурты» – документальный фильм о роли иностранных разведок и их попытках повлиять на события в Беларуси, а также о предательстве и тех, кто утратил связь с реальностью. Антигерои ленты – сбежавший силовик, работающий на иностранную разведку, и автор экстремистского Telegram-канала. Против них возбуждены дела за измену государству. На родине обоим грозит до 20 лет лишения свободы. С их участием сразу несколько групп собирали информацию о силовых структурах и госучреждениях, пытались незаконно вывезти своих агентов через границу. Один из тех, кого завербовали, – подполковник КГБ Хралович. Его раскрыли. И тут уже спецслужбы Беларуси начали свою игру.

Предатель стал снабжать иностранных агентов дезинформацией под контролем контрразведки. Установлены все детали, пособники, а также обнаружены тайники с оружием, достаточным для снабжения целого бандформирования.

К этому времени обе части фильма «Операция «Манкурты» посмотрели более 230 тыс. человек. Он доступен на YouTube-канале ОНТ. 

Но на этом история манкуртов не заканчивается. Расследование продолжается. В распоряжении ОНТ оказались новые факты, которые лягут в основу 3-й серии фильма. Над ним сейчас работают журналисты ОНТ.



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В трендах почти всю неделю. Фильм-расследование ОНТ «Операция «Манкурты» после премьеры в телеэфире востребован и в интернете. На видеохостинге YouTube 1-я серия на 4-м...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пушкін застаецца за кратамі; Герасіменя выстаўляе на аўкцыён свой алімпійскі мэдаль. Найважнейшае за 3 красавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by