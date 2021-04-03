«Манкурты. Постскриптум»: продолжение шпионского скандала – скоро на ОНТ

Источник материала: ОНТ

В трендах почти всю неделю. Фильм-расследование ОНТ «Операция «Манкурты» после премьеры в телеэфире востребован и в интернете. На видеохостинге YouTube 1-я серия на 4-м месте по популярности, 2-я – на 6-м.





«Операция «Манкурты» – документальный фильм о роли иностранных разведок и их попытках повлиять на события в Беларуси, а также о предательстве и тех, кто утратил связь с реальностью. Антигерои ленты – сбежавший силовик, работающий на иностранную разведку, и автор экстремистского Telegram-канала. Против них возбуждены дела за измену государству. На родине обоим грозит до 20 лет лишения свободы. С их участием сразу несколько групп собирали информацию о силовых структурах и госучреждениях, пытались незаконно вывезти своих агентов через границу. Один из тех, кого завербовали, – подполковник КГБ Хралович. Его раскрыли. И тут уже спецслужбы Беларуси начали свою игру.

Предатель стал снабжать иностранных агентов дезинформацией под контролем контрразведки. Установлены все детали, пособники, а также обнаружены тайники с оружием, достаточным для снабжения целого бандформирования.

К этому времени обе части фильма «Операция «Манкурты» посмотрели более 230 тыс. человек. Он доступен на YouTube-канале ОНТ.

Но на этом история манкуртов не заканчивается. Расследование продолжается. В распоряжении ОНТ оказались новые факты, которые лягут в основу 3-й серии фильма. Над ним сейчас работают журналисты ОНТ.









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