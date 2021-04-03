Лукашенко поздравил христиан Беларуси, отмечающих Пасху 4 апреля

Источник материала: ОНТ

Всех христиан, отмечающих Пасху в эти выходные, поздравил и Президент. Александр Лукашенко пожелал верующим здоровья и семейного благополучия.

«Радость этого праздника является точкой отсчёта для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе», – говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что только вместе, опираясь на христианские ценности, белорусы смогут справиться с трудностями, прийти к счастью и процветанию.

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