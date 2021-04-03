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Какой будет погода в апреле? Прогноз Дмитрия Рябова

03.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой будет погода в апреле? Прогноз Дмитрия Рябова

Апрель решил прикинуться летом: первого числа выдал большую порцию тепла. Похоже, пошутил. Но бдительных белорусов в День дурака не обманешь – пуховики не убирали. На непредсказуемый апрель возлагаются большие ожидания, но и зонтики начеку. Каким будет нынешний – расскажет Дмитрий Рябов. 


Апрель – самый динамичный месяц в году, когда среднесуточная температура повышается. И по предварительному прогнозу, средняя месячная температура воздуха в этом году ожидается на 1–1,5°C выше климатической нормы. Увеличивается и количество солнечных дней. Также в первой половине апреля, как правило, осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через +5°C – это начало вегетационного периода, а 27–30 апреля в Брестской и Гомельской областях через +10°C – начало периода активной вегетации. 

Способствовать более быстрому пробуждению природы будут дожди. Их ожидается от 10 до 14 дней. В большинстве дней осадки будут небольшими и кратковременными. К сожалению, есть вероятность мокрого снега и слабых гололедных явлений.

Также не исключены опасные весенние явления природы. При прохождении активных атмосферных фронтов и циклонов будет отмечаться сильный и порывистый ветер, иногда шквалистый. 

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Апрель решил прикинуться летом: первого числа выдал большую порцию тепла. Похоже, пошутил. Но бдительных белорусов в День дурака не обманешь – пуховики не убирали....
 
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