Великая суббота у католиков: как готовятся встретить Пасху семьи в Витебской области – традиции и обычаи

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что самым католическим регионом в Беларуси считается Гродненская область, традиции сильны по всей стране. Включая самый север – Витебск. О том, как готовятся семьи и как со временем преломляются, заложенные в детстве пасхальные обычаи.

С пакетами, сумками, корзинами. Вереницы людей сегодня с самого утра идут в костелы. Католики отмечают Великую субботу.

«Пасха, вообще большой праздник, семейный праздник, всей семьей собираемся завтра, за столом праздничным сначала сегодня в костёл».

Кульминация праздника сегодня ночью. Но подготовка идёт с уже с начала недели. Каждый день молитвы, добрые дела, наведение порядка. В семье Сесицких за соблюдением всех традиций отвечает мама Барбара, она роддом из Гродненской области и сейчас помнит, как на селе готовили дома к Пасхальным торжествам. Преображалась целая деревня.

«Ощущение света, свежести чистоты, нового чего-то, это просто незабываемо, конечно».

А вот главным кулинарным угощением на Пасху в деревне у родных были совсем не куличи, рассказывает хозяйка, это настоящий праздник мясных блюд: рулеты, домашние колбасы, копчёности. Хоть и в дали от родных Барбара уже почти три десятка лет, но традиции чтут, вместо печи, правда, плита, и тренд на здоровый образ жизни список блюд немного подправил, но рулет семья готовит обязательно.

На столе конечно будет и обязательный набор продуктов, освещают даже соль. Приготовят и пустую тарелку для неожиданного гостя. За украшение и наведение порядка в дома в семье отвечает дочь Елизавета. И после всех домашних хлопот всей семьей пойдут на главную праздничную службу.

Елизавета Сесицкая: «Да, иногда бывает тяжело, когда на ночные службы ходим в костёл, но это потом стоит того, чтобы всей семьей собраться вместе за столом и почувствовать такое чувство семейности, душевной доброты».

В костелах многолюдно сегодня целый день, после освещения пасхальных блюд прихожане остаются, чтобы прочитать молитву, провести в уединении несколько минут.

Молитвой на белорусском студент из Шри-Ланки удивил всех пару лет назад, сейчас это уже его четвёртая Пасха вдали от родных. И даже, когда она за 7000 км от дома, на главный христианский праздник он – в храме, и гардероб подбирает только праздничный, таковы семейные традиции.

Крис Харисс, студент Витебского государственного университета им П.Машерова: «В Беларуси символ яйца и кулич, в Шри-ланке символ яйца и кролик».

Великая суббота плавно перейдёт в воскресенье. Пасхальные мессы закончатся за полночь. Крестный ход и сотни зажжённых свечей, огонь от которых каждый потом постарается унести с собой, чтобы пасхальный огонь осветил дом и всю семью.

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