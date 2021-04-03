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Серия сильнейших магнитных бурь. Лунный календарь на неделю с 5 по 11 апреля

03.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Серия сильнейших магнитных бурь. Лунный календарь на неделю с 5 по 11 апреля

С 8 по 11 апреля ожидается серия сильнейших магнитных бурь. Пик – 10 апреля. В эти дни откажитесь от вредных привычек и побольше бывайте на свежем воздухе.

Сложности в общении с окружающими могут возникнуть 6-го числа. 9-го – есть вероятность, что самые смелые творческие идеи воплотятся в жизнь. 11-го – анализируйте, думайте, решайте. 

О влиянии света на хороший рост рассады всем известно. Сейчас во многих окнах можно увидеть свет от фитоламп. Положительное воздействие прибора на семена и рассаду уже давно отметили специалисты. 5 апреля – хороший день для обработки грунта и внесения удобрений. 8-го – сейте шнитт-лук, редис и шпинат. 9-го – листовые и кочанные салаты. 


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С 8 по 11 апреля ожидается серия сильнейших магнитных бурь. Пик – 10 апреля. В эти дни откажитесь от вредных привычек и побольше бывайте на свежем воздухе. Сложности в...
 
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