Серия сильнейших магнитных бурь. Лунный календарь на неделю с 5 по 11 апреля

Источник материала: ОНТ

С 8 по 11 апреля ожидается серия сильнейших магнитных бурь. Пик – 10 апреля. В эти дни откажитесь от вредных привычек и побольше бывайте на свежем воздухе.

Сложности в общении с окружающими могут возникнуть 6-го числа. 9-го – есть вероятность, что самые смелые творческие идеи воплотятся в жизнь. 11-го – анализируйте, думайте, решайте.

О влиянии света на хороший рост рассады всем известно. Сейчас во многих окнах можно увидеть свет от фитоламп. Положительное воздействие прибора на семена и рассаду уже давно отметили специалисты. 5 апреля – хороший день для обработки грунта и внесения удобрений. 8-го – сейте шнитт-лук, редис и шпинат. 9-го – листовые и кочанные салаты.





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