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Пьяный 17-летний подросток угнал чужую машину в Речицком районе. Возбуждено уголовное дело

03.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный 17-летний подросток угнал чужую машину в Речицком районе. Возбуждено уголовное дело

Сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль «Рено Меган» в Речицком районе поздним вечером 27 марта. За рулем сидел пьяный несовершеннолетний молодой человек. Об этом сообщили в ГАИ.

Выяснилось, что 17-летний подросток, житель деревни Борщевка, не имеет документов на автомобиль и водительского удостоверения.

Несовершеннолетний решил вместе со сверстником прокатиться на автомобиле, не спросив разрешения у отца, занимающегося ремонтом автотранспорта. В ходе разбирательства оказалось, что ранее транспортное средство было передано клиентом отца для ремонта. 

На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Беседуя с нарушителем, сотрудники ГАИ уловили запах алкоголя. При этом молодой человек отрицал, что пил алкогольные напитки. Водителя доставили в отделение больницы для разбирательства. В выдыхаемом воздухе у водителя зафиксировано 0,9 промилле.

Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства, проводится проверка.


Фото: скриншот из видео ГАИ

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Сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль «Рено Меган» в Речицком районе поздним вечером 27 марта. За рулем сидел пьяный несовершеннолетний молодой...
 
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