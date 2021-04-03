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Пьяный 17-летний подросток угнал чужую машину в Речицком районе. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль «Рено Меган» в Речицком районе поздним вечером 27 марта. За рулем сидел пьяный несовершеннолетний молодой человек. Об этом
Выяснилось, что 17-летний подросток, житель деревни Борщевка, не имеет документов на автомобиль и водительского удостоверения.
Несовершеннолетний решил вместе со сверстником прокатиться на автомобиле, не спросив разрешения у отца, занимающегося ремонтом автотранспорта. В ходе разбирательства оказалось, что ранее транспортное средство было передано клиентом отца для ремонта.
На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Беседуя с нарушителем, сотрудники ГАИ уловили запах алкоголя. При этом молодой человек отрицал, что пил алкогольные напитки. Водителя доставили в отделение больницы для разбирательства. В выдыхаемом воздухе у водителя зафиксировано 0,9 промилле.
Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства, проводится проверка.
Фото: скриншот из видео ГАИ
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Сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль «Рено Меган» в Речицком районе поздним вечером 27 марта. За рулем сидел пьяный несовершеннолетний молодой...
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