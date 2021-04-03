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Ждать ли потепления? Погода на неделю с 5 по 11 апреля. Подробный прогноз

03.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ждать ли потепления? Погода на неделю с 5 по 11 апреля. Подробный прогноз

На уходящей неделе тепло играло с нами в прятки. С теплой погоды стартовал и апрель. Но уже к концу недели значительно похолодало. Неустойчивая погода ожидается и в следующие 7 дней.  


Достаточно прохладными окажутся понедельник и вторник. Погодные условия станут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Облачно с прояснениями. В понедельник без осадков, а во вторник в большинстве районов пройдут осадки различной интенсивности. Влажность до 90%. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью от -5°C до +2°C, днем в понедельник +8…+11°C, во вторник будет +11…+14°C.

Практически такой же будет погода и в среду. Кратковременные осадки, под утро слабые туманы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2…+5°C. Днем ожидается от +2°C по западу до +15°C по юго-востоку.

А во второй половине недели власть над погодой возьмет циклон с центром над Балтийским морем. Связанные с ним атмосферные фронты, двигаясь через Беларусь, принесут в большинство районов облачную погоду. Повсеместно пройдут осадки. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -1…+3°C, при прояснениях до -5°C. Днем в четверг +4…+8°C, в пятницу до +7°C. 

Умеренно теплыми обещают быть следующие выходные. Будет преобладать облачная с небольшими прояснениями погода. Временами небольшие кратковременные осадки. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы 0…-5°C, днем в субботу +6…+11°C, в воскресенье в середине дня +10…+14°C.

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На уходящей неделе тепло играло с нами в прятки. С теплой погоды стартовал и апрель. Но уже к концу недели значительно похолодало. Неустойчивая погода ожидается и в...
 
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