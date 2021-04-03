Фотовыставка семейного портрета «Мы» открылась в Борисове: герои снимков – дети с аутизмом

Источник материала: ОНТ

Кто есть «Мы» показали сегодня в культурной столице страны. В Колодеевской библиотеке Борисова открылась выставка фотопортретов, героями которых стали дети с особенностями развития, их родители, братья и сёстры. Вернисаж напоминал скорее приятную встречу друзей - старых и новых. Во всём мире апрель - месяц распространения информации об аутизме.



По виду - они, как все: любят, целуют, обнимают. Только родные, а также авторы фотопортретов Андрей и Ирина Чупины знают, как нелегко позировать детям, чей мир в синих тонах. С чего бы? Аутизм встречается у мальчиков в 5 раз чаще, чем у девочек.

Ирина Шадурская, председатель благотворительного общественного объединения «Другие дети»: «Собрались для того, чтобы не было «четырёх стен». Вся наша деятельность только на это и направлена, чтобы вывести семью из этого состояния, чтобы не была «аутизирована» вся семья. Стесняются говорить о диагнозе. Это другая проблема, психологическая. Знаем о 50 семьях, а в выставке участвуют 8. Людям тяжело. Но это первые. Я думаю, в следующем году, если вы к нам приедете, у нас будет выставка из 20 героев».

Людей с расстройствами аутического спектра нужно учить не быть чужими среди своих. Общались сегодня в Духовно-просветительском центре. Дверь отворили почти 15 лет назад по благословению митрополита Филарета, который «для всех был всем».

Аутизм не болезнь, а способность мозга думать по-другому. Иногда даже гениально. Ньютон и Энштейн, Моцарт и Ван Гог - особые люди были. Кто знает, возможно, отсюда тоже выйдет тот, кем ещё будут гордиться все.

Слову на букву «А» уже 110 лет. Ввёл термин autismus швейцарский психиатр Эйген Блейлер. К свиданию подобрали литературу по теме - научную и художественную. Библиотекари подготовили уникальные открытки. Это рисунки «нетипичных» ребят.

Елена Копыток, директор Борисовской центральной библиотеки им. И.Х. Колодеева: «Объединили несколько маленьких проектов с разными категориями наших читателей: людей с ослабленным зрением, молодых инвалидов, пожилых людей. И мы решили, что сделаем такой большой проект. Мы его назвали «Инклюзия. Библиотека без границ». Самая заветная на данный момент мечта - это то, что мы хотим поднять в наши залы людей на инвалидных колясках».

Без спонсоров сделать это трудно! Лестница головокружительная. «Центр душевного тепла» на 4-м этаже. Сегодня по-домашнему, угощали гостей чаем. Не без сюрпризов. Печенье испекла одна из неравнодушных читательниц. Они не такие, как все.

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