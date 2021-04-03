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Фотовыставка семейного портрета «Мы» открылась в Борисове: герои снимков – дети с аутизмом
Источник материала: ОНТ
Кто есть «Мы» показали сегодня в культурной столице страны. В Колодеевской библиотеке Борисова открылась выставка фотопортретов, героями которых стали дети с особенностями развития, их родители, братья и сёстры. Вернисаж напоминал скорее приятную встречу друзей - старых и новых. Во всём мире апрель - месяц распространения информации об аутизме.
По виду - они, как все: любят, целуют, обнимают. Только родные, а также авторы фотопортретов Андрей и Ирина Чупины знают, как нелегко позировать детям, чей мир в синих тонах. С чего бы? Аутизм встречается у мальчиков в 5 раз чаще, чем у девочек.
Людей с расстройствами аутического спектра нужно учить не быть чужими среди своих. Общались сегодня в Духовно-просветительском центре. Дверь отворили почти 15 лет назад по благословению митрополита Филарета, который «для всех был всем».
Аутизм не болезнь, а способность мозга думать по-другому. Иногда даже гениально. Ньютон и Энштейн, Моцарт и Ван Гог - особые люди были. Кто знает, возможно, отсюда тоже выйдет тот, кем ещё будут гордиться все.
Слову на букву «А» уже 110 лет. Ввёл термин autismus швейцарский психиатр Эйген Блейлер. К свиданию подобрали литературу по теме - научную и художественную. Библиотекари подготовили уникальные открытки. Это рисунки «нетипичных» ребят.
Без спонсоров сделать это трудно! Лестница головокружительная. «Центр душевного тепла» на 4-м этаже. Сегодня по-домашнему, угощали гостей чаем. Не без сюрпризов. Печенье испекла одна из неравнодушных читательниц. Они не такие, как все.
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Кто есть «Мы» показали сегодня в культурной столице страны. В Колодеевской библиотеке Борисова открылась выставка фотопортретов, героями которых стали дети с...
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