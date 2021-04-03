Бионические протезы устанавливают животным в ветеринарной клинике Лиды: там готовы обучать врачей

Источник материала: ОНТ

О помощи, когда, казалось бы, помочь нельзя. Речь о животных-инвалидах. На создании протезов для них специализируется клиника в Лиде. Здесь первыми в стране стали устанавливать бионические лапы, возвращая кошкам и собакам полноценную жизнь. Сейчас в клинике готовы обучать будущих ветврачей.





Пробежка с доктором для Хопи не только повод размяться, но и возможность показать школьникам свою новую лапу в действии. А она получилась, как настоящая. Встреча с самой необычной собакой Беларуси - часть занятия для старшеклассников, которые в будущем возможно выберут профессию ветеринаров.

«Мы посмотрим на УЗИ-аппарат, потом мы пойдем на рентген, вы посмотрите всякие интересные снимки, в том числе кошек и собак с протезами.

А еще посмотреть в микроскоп, оценить результаты анализов, увидеть на снимке перелом, поставить диагноз животному. Впечатлений у десятиклассников – море.

Лина Трусило, учащаяся лицея №1 г.Лида: «Я всё увидела, рассмотрела, как, что. Просто в восторге. И, возможно, я в будущем попробую себя волонтером».

Лапка – еще одна звезда клиники. Кошку нашли волонтеры. Животное было обречено на гибель, теперь же заново учится ходить. Всё благодаря добрым людям и напечатанным на 3D-принтере протезам. Кстати, в сборе средств поучаствовали и сотрудники ОНТ. А первопроходец, кот Филя с титановыми лапами и вовсе поселился дома у ведущей ОНТ. Лапка же – третий такой пациент клиники. А Лида – первый город страны, где стали выполнять животным подобные операции.

Павел Жульпа, главный врач ветеринарного центра «Кот Бегемот»: «В какой-то степени, это прорыв, потому что раньше это было недоступно. Возможно, многие знали, но не представляли, как это делать, насколько это быстро, удобно, и какие существуют нюансы. Сегодня мы говорим про то, что проблемы как таковой не существует. Есть пациент. Есть методика, есть все, что необходимо, есть люди, которые это могут сделать».

Такие экскурсии – часть проекта по профессиональной ориентации молодежи. В клинике считают, что наглядные примеры лучше теории. И, возможно, всего один визит в гости решит судьбу школьника, и он выберет для себя профессию ветеринара. Встречи здесь поставили на поток – три группы в день и в каникулы, и в учебные дни.

Жанна Теханович, директор Лидского районного экологического центра детей и молодежи: «Чем раньше ребенок познакомится с большим спектром профессий, тем быстрее он определится в том, какая профессия ему ближе и по душе. Ведь в каждой профессии есть свои ответвления. Ветеринария – это некая часть, возможно, и медицина здесь подвязана. То есть, это все довольно масштабно и разнопланово».

Педагогам вторят и местные власти. Инициативу заниматься со школьниками ранним погружением в профессию поддержали. Сейчас это часть проекта по развитию экономики Лидского района. Тем более, что ветеринаров в клиниках региона дефицит.

Инесса Белуш, председатель Лидского районного Совета депутатов: «Идея была в том, чтобы показать, насколько у нас мощно развит промышленный комплекс в Лиде. И те ребята, которые живут здесь, они могут вернуться, найти приложение своим способностям именно здесь. Эффект получился очень хороший. Они сказали - мы не знали, что так круто, и, в принципе, разноплановая, разноотраслевая экономика представлена».

Идей и планов еще много. Расширить площади, освоить новые виды операций, сделать протезирование более доступным и обучить этому коллег. Заявку на конкурс социальных проектов, кстати, уже подали. А еще найти теплый дом для всех пациентов с новыми лапками. Желание, говорят, есть, а сил придают сами хвостатые своим радостным лаем или ласковым мурчанием.

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