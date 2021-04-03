|
Бионические протезы устанавливают животным в ветеринарной клинике Лиды: там готовы обучать врачей
Источник материала: ОНТ
О помощи, когда, казалось бы, помочь нельзя. Речь о животных-инвалидах. На создании протезов для них специализируется клиника в Лиде. Здесь первыми в стране стали устанавливать бионические лапы, возвращая кошкам и собакам полноценную жизнь. Сейчас в клинике готовы обучать будущих ветврачей.
Пробежка с доктором для Хопи не только повод размяться, но и возможность показать школьникам свою новую лапу в действии. А она получилась, как настоящая. Встреча с самой необычной собакой Беларуси - часть занятия для старшеклассников, которые в будущем возможно выберут профессию ветеринаров.
А еще посмотреть в микроскоп, оценить результаты анализов, увидеть на снимке перелом, поставить диагноз животному. Впечатлений у десятиклассников – море.
Лапка – еще одна звезда клиники. Кошку нашли волонтеры. Животное было обречено на гибель, теперь же заново учится ходить. Всё благодаря добрым людям и напечатанным на 3D-принтере протезам. Кстати, в сборе средств поучаствовали и сотрудники ОНТ. А первопроходец, кот Филя с титановыми лапами и вовсе поселился дома у ведущей ОНТ. Лапка же – третий такой пациент клиники. А Лида – первый город страны, где стали выполнять животным подобные операции.
Такие экскурсии – часть проекта по профессиональной ориентации молодежи. В клинике считают, что наглядные примеры лучше теории. И, возможно, всего один визит в гости решит судьбу школьника, и он выберет для себя профессию ветеринара. Встречи здесь поставили на поток – три группы в день и в каникулы, и в учебные дни.
Педагогам вторят и местные власти. Инициативу заниматься со школьниками ранним погружением в профессию поддержали. Сейчас это часть проекта по развитию экономики Лидского района. Тем более, что ветеринаров в клиниках региона дефицит.
Идей и планов еще много. Расширить площади, освоить новые виды операций, сделать протезирование более доступным и обучить этому коллег. Заявку на конкурс социальных проектов, кстати, уже подали. А еще найти теплый дом для всех пациентов с новыми лапками. Желание, говорят, есть, а сил придают сами хвостатые своим радостным лаем или ласковым мурчанием.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О помощи, когда, казалось бы, помочь нельзя. Речь о животных-инвалидах. На создании протезов для них специализируется клиника в Лиде. Здесь первыми в стране стали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)