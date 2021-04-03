«ПолитStandUp». Воскресенский про беглую оппозицию и фильм «Манкурты»: Пустые, надутые, напыщенные куклы, которых мастерски обыграли белорусские спецслужбы

Источник материала: ОНТ

Продолжение разговора о «грязных» играх и о том, как устроены механизмы не всегда честной политической борьбы – в новом «ПолитStandUp» на ОНТ.

Юрий Воскресенский – политолог и представитель конструктивной оппозиции – рассуждает о «штатных» борцах с режимом, которые уже давно борются лишь с собственной тенью. Почему история и время ничему не учат тех, кто назначил себя лидерами белорусского народа, но предпочитает «делать революцию» из зарубежных отелей и на полном довольствии. И вот уже четверть века оппоненты власти наступают на те же грабли, требуя неких перемен, но взамен ничего не предлагая.

Подробности в видео.





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