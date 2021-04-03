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«ПолитStandUp». Воскресенский про беглую оппозицию и фильм «Манкурты»: Пустые, надутые, напыщенные куклы, которых мастерски обыграли белорусские спецслужбы
Источник материала: ОНТ
Продолжение разговора о «грязных» играх и о том, как устроены механизмы не всегда честной политической борьбы – в новом «ПолитStandUp» на ОНТ.
Юрий Воскресенский – политолог и представитель конструктивной оппозиции – рассуждает о «штатных» борцах с режимом, которые уже давно борются лишь с собственной тенью. Почему история и время ничему не учат тех, кто назначил себя лидерами белорусского народа, но предпочитает «делать революцию» из зарубежных отелей и на полном довольствии. И вот уже четверть века оппоненты власти наступают на те же грабли, требуя неких перемен, но взамен ничего не предлагая.
Подробности в видео.
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«ПолитStandUp». Воскресенский про беглую оппозицию и фильм «Манкурты»: Пустые, надутые, напыщенные куклы, которых мастерски обыграли белорусские спецслужбы
Продолжение разговора о «грязных» играх и о том, как устроены механизмы не всегда честной политической борьбы – в новом «ПолитStandUp» на ОНТ. Юрий Воскресенский –...
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