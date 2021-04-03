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На главную ошибку в приготовлении картофеля, которую допускают многие, указал врач

03.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На главную ошибку в приготовлении картофеля, которую допускают многие, указал врач

Чтобы картофель сохранил большую часть полезных веществ, перед приготовлением его не нужно очищать от кожуры. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников по телеканалу «Россия 1». Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению медика, чистка картофеля перед его приготовлением – главная ошибка. Полезные вещества в данном случае выбрасываются вместе с кожурой, считает врач.

При этом эксперт отметил, что идеальный способ приготовления картофеля – запекание. Тогда продукт сохранит большинство полезных веществ, а масло для готовки в этом случае не потребуется.

Фото: pixabay

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Чтобы картофель сохранил большую часть полезных веществ, перед приготовлением его не нужно очищать от кожуры. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр...
 
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