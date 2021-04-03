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«Мне послышалось «Не-е-ет!». Кот притворился спящим, чтобы не мыться (ВИДЕО)

03.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мне послышалось «Не-е-ет!». Кот притворился спящим, чтобы не мыться (ВИДЕО)

Хитрый кот, который попытался обмануть хозяйку, попал на видео и стал популярен в TikTok. В видеоролике, который выложен от имени аккаунта dontstopmeowing, хвостатый питомец изображает обморок или сон.


Кадры позволяют видеть, как кот Чейз неподвижно лежит с закрытыми глазами. Однако хозяйку не так просто провести: «Я знаю, что он притворяется – у него хвост шевелится», – говорит она и без зазрения совести начинает его тормошить. Чейз просыпается мгновенно и атакует руку хозяйки.

Комментаторы бурно отреагировали на «семейную сцену». Кто-то из пользователей признался, что когда хозяйка потащила кота мыться, ему послышалось отчетливое «Не-е-е-ет!». Очень многим в отзывах под видео пришелся по душе кот-обманщик.

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Хитрый кот, который попытался обмануть хозяйку, попал на видео и стал популярен в TikTok. В видеоролике, который выложен от имени аккаунта dontstopmeowing, хвостатый питомец...
 
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