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«Мне послышалось «Не-е-ет!». Кот притворился спящим, чтобы не мыться (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Хитрый кот, который попытался обмануть хозяйку, попал на видео и стал популярен в TikTok. В видеоролике, который выложен от имени аккаунта dontstopmeowing, хвостатый питомец изображает обморок или сон.
Кадры позволяют видеть, как кот Чейз неподвижно лежит с закрытыми глазами. Однако хозяйку не так просто провести: «Я знаю, что он притворяется – у него хвост шевелится», – говорит она и без зазрения совести начинает его тормошить. Чейз просыпается мгновенно и атакует руку хозяйки.
Комментаторы бурно отреагировали на «семейную сцену». Кто-то из пользователей признался, что когда хозяйка потащила кота мыться, ему послышалось отчетливое «Не-е-е-ет!». Очень многим в отзывах под видео пришелся по душе кот-обманщик.
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Хитрый кот, который попытался обмануть хозяйку, попал на видео и стал популярен в TikTok. В видеоролике, который выложен от имени аккаунта dontstopmeowing, хвостатый питомец...
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