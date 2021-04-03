Нацбанк спросил у белорусов, что они думают про инфляцию и сбережения. Что ему ответили

Источник материала: Tut.by

В Нацбанке рассказали про инфляционные ожидания, как они изменились по сравнению с ноябрем прошлого года. По данным регулятора, в марте этого года заметно стало больше тех, то считает, что цены за последние 12 месяце выросли «очень сильно». При этом большинство белорусов по-прежнему убеждены, что цены будут расти следующие 12 месяцев. Напомним, в феврале годовая инфляция разогналась до 8,7%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Большинство белорусов — 77,9% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за март. В ноябре 2020-го так полагали 75,6%. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.

Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.

При этом заметно стало больше тех, кто полагает, что цены за последние 12 месяцев выросли «очень сильно»: 41,4% в марте против 35,8% в ноябре 2020-го.

Белорусы хранят сбережения по-прежнему чаще всего наличными «под подушкой» — 31,6% от всех опрошенных. В ноябре предпочтения сбережениям в наличной форме отдавали 34,8%. При этом за эти три месяца чуть больше стало тех, кто для сохранения сбережений относит деньги на банковские депозиты. Так, в ноябре 2020-го предпочтение вкладам отдавали 8,9% опрошенных, а в марте этого года — уже 11,8%. Тех, кто вкладывает сбережения в недвижимость, стало меньше: в ноябре — 34,8% опрошенных, а в марте — 31,6%.

Судя по опросу Нацбанка, стало чуть меньше тех, кто предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте: в ноябре 2020-го- 84,8%, в марте этого года — 84,6%.

Стало больше тех, кто считает, что сейчас благоприятное время для крупных покупок.